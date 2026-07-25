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川普數變 我工商界無所適從

聯合報／ 記者趙容萱周宗禎／連線報導
美國公布三○一條款強迫勞動調查結果，台灣適用百分之十關稅，工商界仍憂心川普政府政策變動大。聯合報系資料照
美國公布三○一條款強迫勞動調查結果，台灣適用百分之十關稅，工商界仍憂心川普政府政策變動大。聯合報系資料照

美國公布三○一條款強迫勞動調查結果，台灣適用百分之十關稅且不疊加。中部精密機械業者表示，我國稅率比主要競爭對手日、韓略低，對我競爭力影響不大，不過川普政府政策變動大，已讓工商界無所適從，加上匯率影響，盼政府多關注。

台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼說，對於美國又祭出關稅，業者已見怪不怪，普遍有心理準備；過去一年因為關稅增加，蘭花業收益明顯減少，雖說美國進口商負擔部分成本，但台灣業者為了生存，部分轉往內銷市場，部分開拓其他國家市場，還能勉強維持，苦撐等川普下台。

台灣機械工業同業公會理事長莊大立說，我國在美國最大競爭對手為日本、韓國，此關稅稅率與日韓、歐盟等競爭對手相比，等於同一起跑線上，對我機械業競爭力影響不大。

不過，台中市商業發展促進會理事長楊澄源說，我稅率相對較低，但川普政策變來變去，讓工商界無所適從，在高度不確定的經貿環境，很難制定長遠計畫，「普遍感覺不知如何是好」。

尤其在全球匯率戰及俄烏戰爭夾擊下，傳統產業與機械業仍面臨嚴峻生存考量。

台中精密機械園區廠商協進會榮譽理事長、群祐機械董事長陳永豐說，美三○一關稅最終會反映在售價，但機械業更大威脅來自俄烏戰爭，俄烏都是台灣機械業重要出口市場，現在兩國生意都沒辦法作了，加上中國大陸低價傾銷，盼政府給予實質補貼。

台中市經發局長張峯源分析，百分之十關稅不疊加，對產業界是「好消息」，對於台中傳產進軍美國市場有助益；不過日韓透過大幅匯率貶值，創造出口的競爭力，我國匯率相較日韓仍偏高，業者憂心影響出口競爭力，呼籲中央關注匯率衝擊。

川普 韓國 關稅

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