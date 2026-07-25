美談判籌碼 學者：關稅還沒完 仍需關注2項調查

美國公布三○一條款強迫勞動調查結果，台灣適用百分之十關稅。學者普遍認為，相較日、韓、中等競爭對手，台灣獲得更有利的稅率，對傳統產業有幫助，但後續仍需關注三○一條款的「產能過剩」調查。

中經院區域發展研究中心主任劉大年表示，川普政府關稅政策表面混亂，實則核心戰略目標明確，以關稅為籌碼，成功促使日本、南韓、台灣等國增加赴美投資及採購，美方初步政策目標正逐步達成。

劉大年指出，川普政府近一年多來頻繁調整關稅措施，從最初宣布的高稅率，到如今多數國家回歸百分之十左右的基本稅率，顯示關稅並非最終目的，而是作為談判工具，藉此要求各國增加對美投資、擴大採購，以及配合美方其他政策要求。

他表示，美國此次改依三○一條款課徵關稅，實際稅率與先前並無明顯差異，主要是銜接既有措施，避免出現關稅空窗期；整體而言，目前各國適用稅率已較去年四月初宣布時明顯降低，反映經過一連串談判後，美方已透過關稅換取各國讓步。

台灣適用百分之十稅率，與主要競爭對手維持相近水準。劉大年認為，對台灣產業衝擊相對有限，但因各國關稅差距縮小，意味競爭條件趨於一致，台灣未來仍須持續關注美方後續關稅政策及相關談判進展。

不過，劉大年也提醒，此次稅率是以打擊「強迫勞動」執法不力為由的課稅，但「過剩產能」部分的調查結果尚未公布，台灣也在調查名單內，需持續關注。

此外，美國依「貿易擴展法」二三二條款進行的半導體等產業國家安全調查，同樣尚未公布最終措施，未來仍存在政策不確定性。

劉大年認為，美方遲未公布相關結果，反映川普政府仍將關稅保留作為後續談判工具，持續要求各國增加投資及採購。

台經院產經資料庫總監劉佩真分析，台灣半導體業先進製程主要涉及美方二三二條款、屬於國家安全範疇，受此次三○一調查影響相當有限，相較之下，成熟製程因涉及全球產能過剩議題，受三○一條款影響較大。

不過，劉佩真認為，國內二線晶圓代工業者，近年早已因應中國大陸紅色供應鏈競爭，加速產品升級與轉型，甚至切入人工智慧（ＡＩ）相關應用，因此即使未來調查結果出爐，實際衝擊可望低於市場預期，後續仍期待台美雙方能透過協商，爭取更有利條件。