聽新聞
0:00 / 0:00

美301調查 政院：這次待遇更具優勢

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
行政院副院長鄭麗君。聯合報系資料照
行政院副院長鄭麗君。聯合報系資料照

美國貿易代表署針對301條款「強迫勞動」認定，對台實施「10%不疊加最惠國（MFN）關稅」，並有對台豁免清單。行政院副院長鄭麗君昨（24）日表示，美方肯定台灣在「台美對等貿易協定（ART）」中對強迫勞動貨品進口政策所作承諾，相較先前122條款「10%加徵MFN」暫時性關稅，台灣此次待遇更具優勢。

不過，鄭麗君表示，美方尚未公布「結構性產能過剩」301調查結果，待兩項301調查完成後，仍須由美方決定最終適用稅率。我方將持續與美方保持密切聯繫，爭取維持ART及MOU談判所獲優惠。

行政院台美經貿工作小組表示，我國共有2,231項產品獲豁免本次301關稅，輸美產品僅需負擔原有（MFN稅率，其中包括農產品322項，包括蝴蝶蘭、茶葉等；工業產品1,909項，包括無線電導航設備、通訊儀器等。

此外，台美「對等貿易協定」中列明的1,735項豁免對等關稅產品，也納入此次豁免範圍。

值得注意的是122條款150天暫時性關稅已於7月24日屆期，相較122條款採「10%加徵MFN」，此次301新制改為「10%不疊加MFN」，代表台灣產品整體關稅負擔可望降低，有利出口競爭力。

至於尚未公布的「結構性產能過剩」301調查結果，由於美國貿易代表葛里爾曾表示，美方將考量各國達成的貿易協議，後續關稅安排可望持續朝ART談判方向推進。

此次「不疊加」機制也代表台灣產品赴美出口的關稅負擔具備優勢。相較於多數亞洲競爭對手仍須採關稅疊加方式計算，台灣出口優勢可望進一步提升。 

政院 鄭麗君 關稅 301調查

延伸閱讀

美關稅結果出爐 政院：我國獲10%且不疊加MFN相對優惠待遇

美301關稅揭曉 台灣獲10%不疊加優惠待遇、優於日韓越南

301關稅豁免清單出爐！ 航空器零組件、藥品共2,231項產品豁免

美301調查出爐 中經院：估最終關稅與對等關稅差距不大

相關新聞

美301調查 政院：這次待遇更具優勢

美國貿易代表署針對301條款「強迫勞動」認定，對台實施「10%不疊加最惠國（MFN）關稅」，並有對台豁免清單。行政院副院長鄭麗君昨（24）日表示，美方肯定台灣在「台美對等貿易協定（ART）」中對強迫勞動貨品進口政策所作承諾，相較先前122條款「10%加徵MFN」暫時性關稅，台灣此次待遇更具優勢。

美301查產能過剩我風險未除 留意相關談判進展

美國公布301條款強迫勞動調查結果，對台灣適用10%關稅。儘管政府肯定美方實現「台美對等貿易協定（ART）」所作承諾，但學者仍表憂慮，特別針對301條款的「產能過剩」調查仍未出爐，後續仍須關注台灣企業所面臨關稅成本衝擊。

美301查產能過剩 專家呼籲爭取制度性保障

美國貿易代表署23日宣布，對台灣等國部分商品加徵10%，於美東時間24日生效，取代暫時關稅。旅美學者翁履中指出，台灣被列入10%組別，相較日本、韓國、越南等12.5%組別具一定優勢，但也可能成為美國要求台灣進一步加速科技產業赴美布局的談判籌碼。

台灣獲10%不疊加稅率待遇 機械、紡織、塑化業樂觀看待

美國301關稅揭曉，台灣獲得10%不疊加優惠待遇，國內機械、紡織及塑化三大產業都認為這是好消息。台灣機械公會理事長莊大立昨（24）日表示，台灣在美國最大競爭對手為日本、韓國，此一關稅讓台灣取得優勢；紡織業指標大廠遠東新、塑化大廠台化都指出，應有助於提升我國產品的外銷競爭力。

美301強迫勞動調查 我關稅10%不疊加

美國川普政府二十三日根據一九七四年貿易法第三○一條的強迫勞動調查結果，針對六十個經濟體課徵關稅；美國貿易代表署指出，針對歐盟、台灣、日本、南韓及瑞士特定未獲豁免的產品，關稅稅率為百分之十或百分之十二點五。

蘇姿丰看旺AI資料中心商機加速成長

超微（ＡＭＤ）年度重頭戲Advancing AI 二○二六於美國時間廿三日在舊金山登場，董事長暨執行長蘇姿丰公布對於全球資料中心人工智慧（ＡＩ）加速器與伺服器中央處理器（ＣＰＵ）市場的展望，比先前更為樂觀，估計到二○三○年時，ＡＩ加速器的潛在市場規模將高達約一點四兆美元，伺服器ＣＰＵ的潛在市場規模也將達兩千億美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。