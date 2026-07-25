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台灣獲10%不疊加稅率待遇 機械、紡織、塑化業樂觀看待

經濟日報／ 記者宋健生任君翔／台中、台北報導

美國301關稅揭曉，台灣獲得10%不疊加優惠待遇，國內機械、紡織及塑化三大產業都認為這是好消息。台灣機械公會理事長莊大立昨（24）日表示，台灣在美國最大競爭對手為日本、韓國，此一關稅讓台灣取得優勢；紡織業指標大廠遠東新（1402）、塑化大廠台化都指出，應有助於提升我國產品的外銷競爭力。

莊大立指出，美國總統川普去年提出對等關稅，台廠已經歷過一次洗禮，如今提出10%不疊加，甚至比日、韓還優惠，的確是好消息，但川普政府政策反覆，客戶勢必短暫觀望，業界仍應嚴陣以待，不能掉以輕心。

觀察目前工具機接單狀況，莊大立說，最近包括程泰、亞崴、東台、高鋒等整機廠，以及上銀、台灣精銳等關鍵零組件廠，接單都明顯升溫，平均較年初成長15%至20%。但新台幣與日圓的匯差高達四成，過去台、日產品的價差已不存在，不利台灣工具機出口競爭。

和大集團總裁沈國榮認為，301關稅台灣獲得10%不疊加優惠待遇，對工具機廠商來說絕對是好事。但他也提出三大警示，首先是日圓貶值，台廠與日系產品的價差沒有了；其次是韓國中低階產品急起直追，搶食市場；三是中國大陸產品低價競爭，加上大量採購台灣關鍵零組件，導致台灣工具機缺料、產品價格相對上揚，都值得政府正視。

遠東新表示，我國爭取到10%稅率且不疊加，相較目前實施的稅率，對產業更加有利。遠東新指出，今年2月至7月時期，美國對我國的暫時性關稅需在既有稅率外再疊加10%，且公司部分產品既有稅率原就高於10%；昨日爭取到不疊加，明顯較先前稅率有利。新纖表示，公司仍在評估後續影響。

關稅 川普 韓國

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