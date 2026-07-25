美301查產能過剩我風險未除 留意相關談判進展

美國公布301條款強迫勞動調查結果，對台灣適用10%關稅。儘管政府肯定美方實現「台美對等貿易協定（ART）」所作承諾，但學者仍表憂慮，特別針對301條款的「產能過剩」調查仍未出爐，後續仍須關注台灣企業所面臨關稅成本衝擊。

川普政府啟動301條款下的兩項調查，其一是針對60個經濟體進行「強迫勞動」調查，主要聚焦在傳統產業；另外也對台灣等16個經濟體啟動「結構性產能過剩」調查，聚焦半導體、電子零組件、工具機等產業。

台灣輸美301關稅豁免清單

中經院區域發展研究中心主任劉大年表示， 台灣適用10％稅率，與主要競爭對手維持相近水準，對台灣產業衝擊相對有限，但因各國關稅差距縮小，意味競爭條件趨於一致，台灣未來仍須持續關注美方後續關稅政策及相關談判進展。

劉大年也提醒，此次稅率是以打擊「強迫勞動」執法不利為由的課稅，但「過剩產能」部分的調查結果尚未公布，台灣須持續關注。

此外，美國232調查同樣尚未公布最終措施，未來仍存在政策不確定性。劉大年認為，美方遲未公布相關結果，反映川普政府仍將關稅保留作為後續談判工具，持續要求各國增加投資及採購。

台經院院長張建一直言，與半導體較為相關的「產能過剩」的調查仍未出爐，不應掉以輕心，因為目前台灣半導體直接出口美國的比重並不高，多數仍出口至中國大陸，再由下游製造成終端產品，若美方未來認定，只要產品內含非美國製造晶片也須課徵關稅，屆時對供應鏈的衝擊恐將擴大。