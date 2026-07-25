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美301強迫勞動調查 我關稅10%不疊加

聯合報／ 記者陳熙文李人岳／華盛頓─台北報導
美國公布301調查結果，台灣適用稅率10%且不疊加，圖為高雄港貨櫃。聯合報系資料照
美國公布301調查結果，台灣適用稅率10%且不疊加，圖為高雄港貨櫃。聯合報系資料照

美國川普政府二十三日根據一九七四年貿易法第三○一條的強迫勞動調查結果，針對六十個經濟體課徵關稅；美國貿易代表署指出，針對歐盟、台灣、日本、南韓及瑞士特定未獲豁免的產品，關稅稅率為百分之十或百分之十二點五。

行政院副院長鄭麗君說，我國獲得百分之十且不疊加最惠國（MFN）相對優惠待遇，將進一步確認具體清單細節。行政院表示，也就是說，我國目前產品如果關稅低於百分之十，則三○一加徵關稅僅補足至MFN與三○一關稅合計百分之十；如目前MFN關稅已達百分之十或百分之十以上，則不再加徵三○一關稅。

最終稅率 等產能過剩調查

鄭麗君表示，美方肯認我國ART中對強迫勞動貨品進口政策所作的承諾，因此給予我國百分之十且不疊加MFN稅率的相對優惠待遇，以及有特別針對台灣的豁免清單。但美方尚未公布「結構性產能過剩」三○一調查結果，且兩項三○一調查皆完成後，仍待美方做最終稅率的決定，將持續與美方保持密切聯繫，全力維繫我國在ART及MOU談判中獲得的優惠待遇。

美國總統川普援引一九七七年的國際緊急經濟權力法（ＩＥＥＰＡ）對全球各國徵收的對等關稅政策已被美國聯邦最高法院裁定違法；川普政府現階段援引一九七四年貿易法第一二二條，針對大多數的全球進口商品課徵百分之十的臨時附加關稅，作為替代方案，但為期一百五十天將於美東時間七月廿四日到期。

川普政府則針對數十個國家分別根據一九七四年貿易法第三○一條，展開產能過剩與強迫勞動的調查。美國貿易代表署廿三日公布調查結果。

我2231項產品 豁免本次關稅

行政院台美經貿工作小組表示，我國共有二二三一項產品豁免本次三○一關稅，其中農產品部分共三二二項，包括蝴蝶蘭、茶葉（紅茶、綠茶）、樹薯粉（製作珍珠奶茶中珍珠的原料），以及咖啡、火鶴、鳳梨酥、芋頭、番石榴、果汁、果醬、鳳梨、芒果、觀賞蛙等，有效鞏固台灣農產外銷地位。

另外，工業產品部分共一九○九項，包括無線電導航設備、通訊儀器、鋰離子蓄電池等航空器零組件、藥品、肥料、輕油製品等，有助維持我國出口競爭力，並降低相關產業受新措施影響。

美國貿易代表署公告指出，加拿大、印度、印尼等十七國，因實施強迫勞動產品進口禁令或已承諾透過ART實施及執行該等禁令、已部分有限執行該等禁令等，為既有稅率加徵百分之十關稅。日本、南韓及瑞士為百分之十二點五不疊加MFN；中國、新加坡、紐西蘭、菲律賓等其餘國家，則為既有稅率額外加徵百分之十二點五。

關稅 鄭麗君 川普 南韓

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