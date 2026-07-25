快訊

NBA／決定了！詹姆斯2年800萬美元降薪加盟76人 與安比德組4巨頭

聽新聞
0:00 / 0:00

蘇姿丰看旺AI資料中心商機加速成長

聯合報／ 特派記者鐘惠玲／舊金山報導

超微（ＡＭＤ）年度重頭戲Advancing AI 二○二六於美國時間廿三日在舊金山登場，董事長暨執行長蘇姿丰公布對於全球資料中心人工智慧（ＡＩ）加速器與伺服器中央處理器（ＣＰＵ）市場的展望，比先前更為樂觀，估計到二○三○年時，ＡＩ加速器的潛在市場規模將高達約一點四兆美元，伺服器ＣＰＵ的潛在市場規模也將達兩千億美元。

蘇姿丰在主題演講中指出，她經常提及ＡＩ是過去五十年來最重要的技術，在產業中所看到的進展，令人難以置信。人們每月消耗的詞元數量在兩年之內成長一五八倍，且此成長曲線仍在變得更為陡峭。

在ＡＩ發展浪潮中，蘇姿丰表示，用於訓練先進模型的運算能力持續增加，不過，就在今年，全球用於執行模型的ＡＩ運算量，會首次超越用來訓練模型的運算量，可預見今年全球大約百分之六十的ＡＩ運算能力將用於推論。

當使用者要求代理程式執行某項複雜任務時，實際上需要經過數十個步驟。在這過程中，需要大量繪圖處理器（ＧＰＵ）來進行推理，也需要大量ＣＰＵ去協調過程中的每個步驟。

蘇姿丰說，代理式ＡＩ確實大幅推動ＡＩ加速器市場的成長。

去年在Advancing AI 二○二五活動中，超微預估ＡＩ加速器市場規模於二○二八年將達到大約五千億美元。當時可能已覺得這個數字非常巨大，但現在回過頭來看卻顯得有些保守。現在預估到二○三○年時，資料中心ＡＩ加速器的潛在市場規模將達到大約一點四兆美元，二○二五年到二○三○的年複合成長率約百分之四十五。

同時，資料中心伺服器ＣＰＵ市場的增速可能更為驚人，蘇姿丰說，去年曾預估伺服器ＣＰＵ潛在市場規模是六百億美元，但現在看來，到二○三○年時，伺服器ＣＰＵ市場潛在規模將達到兩千兩百億美元，二○二五年到二○三○的年複合成長率高達百分之五十。

蘇姿丰也認為，機會並不僅止於資料中心市場，當ＡＩ日益融入人們的日常生活，雲端服務固然重要，終端裝置也顯得舉足輕重。該公司預估，其高效能與自適應運算產品，在接下來幾年或將以年複合成長率百分之四十左右的速度增加，到二○三○年時，可能達接近兩兆美元的潛在市場規模。

蘇姿丰 超微 舊金山

延伸閱讀

超微蘇姿丰：2030年資料中心 AI 加速器市場將達1.4兆美元

超微蘇姿丰：2030年伺服器 CPU 市場將達2,200億美元規模

超微AI大會一次看 Helios機櫃進入量產台廠受惠

超微2028年將推出代號為 Florence 的下一代伺服器 CPU

相關新聞

美301強迫勞動調查 我關稅10%不疊加

美國川普政府二十三日根據一九七四年貿易法第三○一條的強迫勞動調查結果，針對六十個經濟體課徵關稅；美國貿易代表署指出，針對歐盟、台灣、日本、南韓及瑞士特定未獲豁免的產品，關稅稅率為百分之十或百分之十二點五。

蘇姿丰看旺AI資料中心商機加速成長

超微（ＡＭＤ）年度重頭戲Advancing AI 二○二六於美國時間廿三日在舊金山登場，董事長暨執行長蘇姿丰公布對於全球資料中心人工智慧（ＡＩ）加速器與伺服器中央處理器（ＣＰＵ）市場的展望，比先前更為樂觀，估計到二○三○年時，ＡＩ加速器的潛在市場規模將高達約一點四兆美元，伺服器ＣＰＵ的潛在市場規模也將達兩千億美元。

美匯率報告 我續列操縱觀察名單

美國財政部於台北時間廿四日公布最新半年度「匯率政策報告」，持續將台灣列入匯率操縱觀察名單，並未認定台灣為匯率操縱國。中央銀行指出，本次報告評估期間為二○二五年全年，台灣雖符合美方三項檢視標準中的前兩項，但未觸及最受關注的「持續單邊干預匯市」標準，因此僅續列觀察名單。

英特爾財測超預期 14A製程明年試產

受惠人工智慧（ＡＩ）基建熱潮，美國晶片大廠英特爾上季獲利優於預期，營收成長率為二○一一年來最快，本季財測超乎市場預估。執行長陳立武表示，十四Ａ製程二○二七年下半年導入內部產品進行風險試產，力拚二○二八年量產。他也估算，特殊應用晶片（ＡＳＩＣ）潛在市場規模超過一千億美元。

油價漲破100美元 市場盯Fed升息風向

中東戰爭擴大刺激油價漲上每桶一百美元，跨越可能引燃通膨並打擊經濟的紅線。分析師指出，相較於油價，金融市場更關切能源除外的通膨展望，以及聯準會（Fed）的下一步。

多國不滿美301關稅 但選擇繼續談判不反制

川普政府廿三日宣布，自廿四日起對六十多個國家及地區輸美商品加徵百分之十至百分之十二點五新關稅。美國多個貿易夥伴雖紛紛反駁以強迫勞動為由加稅，但多數表示將繼續和美國談判，而非採取反制措施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。