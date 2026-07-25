蘇姿丰看旺AI資料中心商機加速成長

超微（ＡＭＤ）年度重頭戲Advancing AI 二○二六於美國時間廿三日在舊金山登場，董事長暨執行長蘇姿丰公布對於全球資料中心人工智慧（ＡＩ）加速器與伺服器中央處理器（ＣＰＵ）市場的展望，比先前更為樂觀，估計到二○三○年時，ＡＩ加速器的潛在市場規模將高達約一點四兆美元，伺服器ＣＰＵ的潛在市場規模也將達兩千億美元。

蘇姿丰在主題演講中指出，她經常提及ＡＩ是過去五十年來最重要的技術，在產業中所看到的進展，令人難以置信。人們每月消耗的詞元數量在兩年之內成長一五八倍，且此成長曲線仍在變得更為陡峭。

在ＡＩ發展浪潮中，蘇姿丰表示，用於訓練先進模型的運算能力持續增加，不過，就在今年，全球用於執行模型的ＡＩ運算量，會首次超越用來訓練模型的運算量，可預見今年全球大約百分之六十的ＡＩ運算能力將用於推論。

當使用者要求代理程式執行某項複雜任務時，實際上需要經過數十個步驟。在這過程中，需要大量繪圖處理器（ＧＰＵ）來進行推理，也需要大量ＣＰＵ去協調過程中的每個步驟。

蘇姿丰說，代理式ＡＩ確實大幅推動ＡＩ加速器市場的成長。

去年在Advancing AI 二○二五活動中，超微預估ＡＩ加速器市場規模於二○二八年將達到大約五千億美元。當時可能已覺得這個數字非常巨大，但現在回過頭來看卻顯得有些保守。現在預估到二○三○年時，資料中心ＡＩ加速器的潛在市場規模將達到大約一點四兆美元，二○二五年到二○三○的年複合成長率約百分之四十五。

同時，資料中心伺服器ＣＰＵ市場的增速可能更為驚人，蘇姿丰說，去年曾預估伺服器ＣＰＵ潛在市場規模是六百億美元，但現在看來，到二○三○年時，伺服器ＣＰＵ市場潛在規模將達到兩千兩百億美元，二○二五年到二○三○的年複合成長率高達百分之五十。

蘇姿丰也認為，機會並不僅止於資料中心市場，當ＡＩ日益融入人們的日常生活，雲端服務固然重要，終端裝置也顯得舉足輕重。該公司預估，其高效能與自適應運算產品，在接下來幾年或將以年複合成長率百分之四十左右的速度增加，到二○三○年時，可能達接近兩兆美元的潛在市場規模。