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油價漲破100美元 市場盯Fed升息風向

聯合報／ 編譯湯淑君／綜合報導
中東戰爭擴大，刺激油價漲上每桶一百美元，跨越可能引燃通膨並打擊經濟的紅線，金融市場更加關注聯準會的下一步。美聯社
中東戰爭擴大，刺激油價漲上每桶一百美元，跨越可能引燃通膨並打擊經濟的紅線，金融市場更加關注聯準會的下一步。美聯社

中東戰爭擴大刺激油價漲上每桶一百美元，跨越可能引燃通膨並打擊經濟的紅線。分析師指出，相較於油價，金融市場更關切能源除外的通膨展望，以及聯準會Fed）的下一步。

美國總統川普揚言，伊朗很快就會受到「軍事嚴懲」。此話一出，作為全球油價基準的布蘭特原油價格廿三日一舉漲破每桶一百美元大關，是五月來首見。美國原油期貨同步暴漲百分之六點二，躍上每桶九十二點一九美元。

先前美伊停火讓美國六月通膨降溫，也讓民眾對美國經濟信心稍有改善。但油價大漲使一切改觀。全美無鉛汽油平均零售價格本周漲回每加侖四美元，侵蝕美國消費者購買力。柴油價格漲得更兇，美國汽車協會（ＡＡＡ）說，全國廿三日平均零售價約每加侖五點二一美元，比一年前大漲百分之卅九。柴油因為是貨運卡車、營建設備和農業機具用的燃料，價格大漲對通膨和經濟衝擊更大。

債市反應強烈，凸顯投資人預料油價暴漲將帶動利率走高。美國十年期公債殖利率廿三日升破百分之四點七，是二○二五年元月來最高收盤水準。債券殖利率與價格呈反向關係。

各天期美債殖利率近來全面走高，對聯準會利率決策敏感的短債殖利率升幅最陡，反映不只因油價上漲，更因油價走高會助長非能源通膨。分析師指出，從債市反應可知，市場預料不僅通膨會上揚，而且聯準會將不得不升息壓抑通膨，導致金融情勢將大為緊縮。

負責利率決策的聯邦公開市場操作委員會（ＦＯＭＣ）訂於七月廿八日至廿九日開會，交易員押注這次升息機率約三分之一。

油價 Fed 聯準會

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