美匯率報告 我續列操縱觀察名單

美國財政部於台北時間廿四日公布最新半年度「匯率政策報告」，持續將台灣列入匯率操縱觀察名單，並未認定台灣為匯率操縱國。中央銀行指出，本次報告評估期間為二○二五年全年，台灣雖符合美方三項檢視標準中的前兩項，但未觸及最受關注的「持續單邊干預匯市」標準，因此僅續列觀察名單。

根據上述報告，被列入觀察名單的十個經濟體還有中國大陸、日本、南韓、泰國、新加坡、越南、德國、愛爾蘭及瑞士，但並未將任何經濟體列為匯率操縱國。這十個經濟體在一月公布的美國財政部半年度匯率報告，也都被列入觀察名單。

根據二○一五年美國「貿易便利化與貿易執行法」，符合三項標準中兩項的美國貿易夥伴，就被列入觀察名單，這三項標準包括，第一，對美雙邊貿易順差至少一五○億美元，第二，經常帳順差至少相當於國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之三；第三，持續單邊干預外匯市場，十二個月之中，至少八個月淨買入外匯，且全年淨買入總額至少相當於ＧＤＰ的百分之二。

美國財政部表示，泰國、新加坡及瑞士都只符合其中一項標準，若下一份報告符合的標準仍少於兩項，屆時將可移出名單。此一半年度匯率報告傳統上聚焦各經濟體是否進行單向匯率干預或其他操縱行為，藉此阻升本國貨幣兌美元匯率，進而維持本國的出口競爭力。

該份報告也表明，一旦有證據顯示，中國大陸未來為了阻升人民幣而透過正式或非正式管道干預匯市，就可能將中國大陸認定為匯率操縱國。

此外，這項報告也指出，台灣去年對美商品及服務貿易順差高達一四五○億美元，經常帳順差占ＧＤＰ比率達百分之十九點五，符合前兩項標準。不過，央行全年淨買匯僅七十七億美元，占ＧＤＰ約百分之點○八，遠低於美方百分之二門檻，也未達連續八個月淨買匯的條件，因此未被認定為匯率操縱國。

值得注意的是，二○二六年外匯市場情勢與二○二五年已有明顯不同。外資持續撤出，截至七月廿四日止，外資今年累計賣超台股超過一點六兆元，新台幣兌美元匯率今年以來貶值約百分之二點八四。

在此情況下，央行近期外匯市場操作重點並非「淨買匯」，而是透過拋售美元、買進新台幣方式，適度抑制新台幣貶勢，整體屬於「淨賣匯」操作。

這份報告討論台灣的篇幅，與上次一月報告大致相同，均為五頁左右，內容大同小異，主要差異為今年刪減「政府投資工具」段落，但以獨立欄位討論金管會調整壽險業避險規定有助減輕新台幣的升值壓力。

報告指出，金管會已修正監理規範，允許壽險業攤銷部分外國債券匯兌損益，以降低避險成本，並要求業者逐步充實長期資本。