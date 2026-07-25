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新光三越接手北車商場 9成廠商續約

聯合報／ 記者孟嘉美／台北報導
台北車站商場經營權易主，24日執行點交，3點一到業者便降下鐵門。記者曾原信／攝影
台北車站商場經營權易主，24日執行點交，3點一到業者便降下鐵門。記者曾原信／攝影

台鐵北車商場經營權今交接，由新光三越接手營運。台鐵公司表示，約有九成廠商、共一一○家與新光短期續約，剩下十家已提早或與微風同時退場。新光將於八月底提供整建計畫，工程以分區、分期方式進行，最快二○二八年底完工。屆時將有三大亮點，打造國家門戶新意象。

微風廣場昨結束在台北車站商場的十九年營運，台鐵公司並在下午三時啟動營運交接作業，商場全面提早閉店配合點交，只見通往二樓商場的樓梯鐵門直接拉下來、一樓櫃位也都關燈、放下鐵門，預計今天上午六時開門營業，新光三越也將會有迎賓活動。

台鐵總經理馮輝昇表示，北車商場達一萬四千平方公尺、共有一二○家櫃位，已有一一○家與新光簽訂短期租約，留下率達九成。不過商場通道間的臨時櫃，則是昨天統一熄燈。

至於新光未來的整建重點為何？馮輝昇指出，未來新光將協調國際大品牌進駐，另也會在北車設置可轉播賽事的六百吋城市迎賓大螢幕牆，以及全球唯一的精品工藝大時鐘。此外，商場廁所及導引指標，都將導入ＡＩ科技服務。

台鐵表示，新光須於八月底前提出整建計畫，經台鐵公司審核同意後辦理。並於整建期兩年八個月內完工，將分區、分期進行，兼顧旅客動線、安全管理及相關法規，最快二○二八年底完成商場整建。

台北車站商場經營權易主，24日執行點交，店家預留新光三越POS機位置。記者曾原信／攝影
台北車站商場經營權易主，24日執行點交，店家預留新光三越POS機位置。記者曾原信／攝影

台鐵 新光三越 台北車站 微風

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