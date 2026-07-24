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301關稅豁免清單出爐！ 航空器零組件、藥品共2,231項產品豁免

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台美貿易示意圖。 圖／AI生成
台美貿易示意圖。 圖／AI生成

根據美國貿易代表署（USTR）公布的最新「禁止進口強迫勞動產品」調查最終結果出爐，行政院台美經貿工作小組指出，依美方公告，我國共有2,231項產品豁免本次301關稅，輸美只需課MFN稅率，其中包括農產品322項、工業產品1,909項；且我國在「台美對等貿易協定（ART）」中載明的1,735項豁免對等關稅產品亦包含在內。

美國貿易代表署（USTR）於美東時間7月23日依《1974年貿易法》第301條公布「禁止進口強迫勞動產品」調查的最終行動，將美國60個貿易夥伴依其強迫勞動政策執行情形分為四種稅率組別，我國與歐盟同列本次調查相對優惠稅率，稅率為10%且不疊加最惠國待遇（MFN）稅率，優於日本、南韓、瑞士（12.5%不疊加MFN）及其他國家（10%疊加MFN或12.5%疊加MFN）。

行政院指出，回顧今年2月台美簽署ART時，我國爭取到共2,072項輸美產品豁免對等關稅，其中有1,735項的豁免品項載明於ART，其他另有337項雖未載明於ART，但係美國對包含我國在內全球豁免的項目。本次強迫勞動301調查所採取的關稅行動，公布計有2,231項對我國提供豁免，其中有1,735項豁免本次301關稅的品項與載明於ART的豁免品項一致，反映台美雙方於ART談判所建立之成果，另包括496項為原未載明於ART但本次對我國亦適用豁免之項目。

此外，本次我國2,231項豁免301關稅產品中，有118項為專屬我國的豁免清單，涵蓋我國多項重要出口產品，如我農產品出口主力蝴蝶蘭、火鶴花等，有助鞏固我國產品在美國市場之價格競爭力，並爭取轉單及新訂單商機。

以品項來看，我國適用的2,231項豁免清單中，農產品部分共322項，包括蝴蝶蘭、茶葉（紅茶、綠茶）、樹薯粉（製作珍珠奶茶中珍珠的原料），以及咖啡、火鶴、鳳梨酥、芋頭、番石榴、果汁、果醬、鳳梨、芒果、觀賞蛙等，有效鞏固臺灣農產外銷地位；工業產品部分共1,909項，包括無線電導航設備、通訊儀器、鋰離子蓄電池等航空器零組件、藥品、肥料、輕油製品等，有助維持我國出口競爭力，並降低相關產業受新措施影響。

台美經貿工作小組表示，美方先前援引《1974年貿易法》第122條款自2月24日起對全球課徵150天的10%+MFN暫時性關稅，該條款已於7月24日屆期。各界預判美方先前所啟動的兩項301調查，皆為美方為置換關稅政策法律基礎所進行的程序；本次公布「強迫勞動貨品進口禁令」301調查關稅，但「結構性產能過剩」301調查結果則尚待公布，兩項301調查皆完成後亦仍待美方做最終稅率的決定，我方將持續與美方保持密切聯繫，確保美方整體決定最終稅率時，維繫我國相對優惠待遇。

另外，本次美方公告的301關稅亦排除所有依「232條款」課徵關稅之貨品及其零組件，以及正進行232調查中的貨品如資通訊產品、無人機等。

有關我方於美方本次301調查採取關稅行動中獲得豁免的項目，台美經貿工作小組將在後續盤點整理後，於行政院專區公布相關詳細清單。

關稅 貿易法 行政院

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