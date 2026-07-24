中市工策會邀前駐印度代表翁文祺開講 提「臺印產業TIM戰略聯盟」構想

面對全球供應鏈重組與企業海外布局趨勢，臺中市工商發展投資策進會24日舉辦「大使重磅講座－臺灣與印度關係及臺商的機會與挑戰」，邀請前中華民國駐印度代表翁文祺擔任主講人，深入解析印度投資環境、產業趨勢及臺商布局策略，協助臺中企業掌握全球供應鏈重組契機、降低投資風險，吸引眾多企業代表踴躍參與交流。

工策會總幹事陳學聖表示，面對全球供應鏈重組及地緣政治帶來的新局勢，企業加速布局海外市場已成為重要趨勢。其中，印度憑藉全球最大人口規模、快速成長的內需市場，以及政府積極推動製造業發展等優勢，逐漸躍升為國際企業投資布局的重要戰略據點，也是臺灣企業不可忽視的新市場。

陳學聖指出，印度市場雖然充滿發展潛力，但法規制度、商業文化及投資環境皆與臺灣有所不同，企業若想真正掌握商機，不僅要看見市場，更要深入了解市場。

因此工策會、臺灣東南亞與南亞協會及中華民國對外貿易發展協會合作「大使重磅講座」，特別邀請具備第一線外交與產業實務經驗的翁文祺前來分享，從政策趨勢、投資環境、經商文化到實務案例，協助企業掌握市場脈動，提升海外布局能力，為拓展國際市場做好準備。

陳學聖進一步說明，翁文祺擁有超過40年外交及財經歷練，歷任外交部重要職務、駐美國代表處秘書、財政部參事、金融監督管理委員會駐紐約辦事處主任，並曾擔任中華民國駐印度代表。

翁文祺返國後，先後出任中華郵政董事長及永豐金控、永豐銀行董事長，橫跨外交、財政、國營事業及金融產業，具備豐富的國際經貿與企業治理經驗。他也鼓勵與會企業把握難得機會，與翁大使深入交流，為企業未來南向布局建立更多國際連結。

翁文祺以精準數據描繪印度市場的巨變。他指出，印度總人口已超過14.3億，不僅超越中國大陸成為全球人口最多的國家，其人口結構極具優勢，人口中位數年齡僅約28歲，超過65%人口低於35歲，人口紅利預計可持續至2060年，這意味著龐大的年輕勞動力與極具消費爆發力的內需市場。

而印度目前GDP成長率持續維持在6.5%至7%以上的高水準，已是全球主要經濟體中成長最快的國家；預計在2027年前後，印度的經濟總量將陸續超越日本與德國，躍升為全球第三大經濟體。

在演講中，翁文祺提出「臺印產業TIM戰略聯盟」構想，並分享其所倡議的Taiwan Inside Model(TIM)商業模式。他表示，臺灣企業應善用多年累積的製造技術、品質管理及生產流程等核心優勢，從傳統代工製造逐步轉型為技術與管理輸出，將產業經驗轉化為高附加價值的智慧財產。

結合印度「Make in India」政策，協助當地企業提升製造能力與產業競爭力，讓產品兼具印度製造與臺灣技術優勢，創造更高市場價值，同時協助臺灣企業以較低投資成本拓展印度市場，降低海外布局風險，開創互利共贏的新合作模式。

針對臺商海外布局，翁文祺強調未來臺商在印度最大的挑戰是「國際化管理人才」。臺灣在華語教育與高等教育上具備極高品質，若能吸引印度優秀青年來臺就讀，並進入臺商企業實習，將是解決未來跨國管理人才荒的根本解答。

除了印度市場的精闢分析，翁文祺也分享其橫跨外交、財政、國營事業與民營金融集團的經營管理精髓。翁文祺認為真正的領導力不在於「比專業同仁更懂技術」，而在於「善用專家、給予資源、扛下責任」，打造容許創新且高度合作的組織文化。

他表示，無論是百年的國營事業還是遭受風暴的民營金控，領導者的首要任務是帶給同仁明確的方向感與信心，建立共同願景，才能讓團隊上下一心。

工策會表示，「與大使有約」系列講座持續邀請資深外交官及國際事務專家分享全球政經趨勢、產業發展及市場觀察，希望協助臺中企業掌握最新國際經貿脈動，提升海外布局能力與國際競爭力，成為企業拓展全球市場的重要後盾。

更多活動訊息請關注「臺中市工商發展投資策進會-產業好夥伴」Facebook專頁(https://www.facebook.com/taichung.idipc/)。

臺中市工策會24日舉辦「大使重磅講座－臺灣與印度關係及臺商的機會與挑戰」。中市工策會／提供

前駐印度代表翁文祺(右二)深入解析印度投資環境、產業趨勢及臺商布局策略。中市工策會／提供