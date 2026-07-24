行政院公布 NCC 七位委員候選人名單 要趕在7月31日想辦法通過

國家通訊傳播委員會（NCC）三位委員任期至今年7月31日，市場擔心出現「團滅」。行政院24日緊急提出七名委員被提名人名單，包括指定主委袁秀慧、副主委蕭蘋，以及現任委員王怡惠留任，配合NCC委員任期交錯制，三人的任期至2030年7月31日，為任期四年的委員。

另外四位委員為游家牧、張春炎、張克豪、陳春木，任期至2028年7月31日，為任期二年的委員。

依照程序，七位委員將經過立法院交通委員會逐位審查答詢，經立法院通過後出任委員。

NCC前屆委員包括主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲在2024年7月31日任期屆滿，行政院曾在2024年提出指定翁柏宗為主委、台師大大傳所特聘教授陳炳宏為副主委，新委員為世新大學傳播管理學系助理教授羅慧雯、NCC平台事業管理處處長詹懿廉的被提名人名單並送立法院審查。但藍白聯手刪除NCC組織法中的萬年委員條款，要求翁柏宗不得連任，並未審查其他委員，NCC自2024年12月起只剩三名委員，只能改開諮詢委員會，形同空轉。

2025年7月，行政院再提出四位委員被提名人名單，指定成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修擔任正副主委，以及世新大學傳播管理學系助理教授羅慧雯、政治大學廣電系教授黃葳威，但四人在委員會詢答時各受到不同程度質疑，最後四位被提名人也遭全數否決。