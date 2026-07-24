快訊

紅霞颱風長胖變強 氣象署揭影響台灣最劇烈時間

出國碰上哪款旅伴一秒想放生？ 網友幾乎一面倒：比上班還累

聽新聞
0:00 / 0:00

行政院公布 NCC 七位委員候選人名單 要趕在7月31日想辦法通過

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

國家通訊傳播委員會（NCC）三位委員任期至今年7月31日，市場擔心出現「團滅」。行政院24日緊急提出七名委員被提名人名單，包括指定主委袁秀慧、副主委蕭蘋，以及現任委員王怡惠留任，配合NCC委員任期交錯制，三人的任期至2030年7月31日，為任期四年的委員。

另外四位委員為游家牧、張春炎、張克豪、陳春木，任期至2028年7月31日，為任期二年的委員。

依照程序，七位委員將經過立法院交通委員會逐位審查答詢，經立法院通過後出任委員。

NCC前屆委員包括主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲在2024年7月31日任期屆滿，行政院曾在2024年提出指定翁柏宗為主委、台師大大傳所特聘教授陳炳宏為副主委，新委員為世新大學傳播管理學系助理教授羅慧雯、NCC平台事業管理處處長詹懿廉的被提名人名單並送立法院審查。但藍白聯手刪除NCC組織法中的萬年委員條款，要求翁柏宗不得連任，並未審查其他委員，NCC自2024年12月起只剩三名委員，只能改開諮詢委員會，形同空轉。

2025年7月，行政院再提出四位委員被提名人名單，指定成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修擔任正副主委，以及世新大學傳播管理學系助理教授羅慧雯、政治大學廣電系教授黃葳威，但四人在委員會詢答時各受到不同程度質疑，最後四位被提名人也遭全數否決。

NCC 行政院 翁柏宗

延伸閱讀

NCC委員7人提名出爐 袁秀慧掌主委、蕭蘋任副主委

政院曝NCC委員徵詢已到尾聲 8月鬧空城也不影響i18上市

酸蔣萬安「雙標」缺席食安會逾7成 北市府回擊沈伯洋「質詢掛0」

行動網路降速演練 NCC建議消費用現金或實體信用卡

相關新聞

美301關稅取代122台灣稅率10％ 劉大年：關稅還沒完 兩項調查未公布

美國依據《貿易法》122條實施的全球10％關稅到期前夕，最新發布自24日起引用《1974年貿易法》第301條，對60個貿易夥伴徵收10％至12.5％關稅，其中，台灣適用10％。中經院區域發展研究中心主任劉大年今日表示，川普政府關稅政策表面混亂，實則核心戰略目標明確，以關稅為籌碼，成功促使日本、南韓、台灣等國增加赴美投資及採購，美方初步政策目標正逐步達成。

台經院：GDP上修至10.38% 通膨保2但仍有四大隱憂

台經院今（24）日發布最新經濟展望，將今年台灣經濟成長率（GDP）由4月預測的7.56%大幅上修2.82個百分點至10.38%，物價方面則預估今年消費者物價指數（CPI）年增率為1.98%，維持在2%警戒線以內。台經院景氣預測中心主任孫明德提醒，今年物價面臨中東地緣政治、AI帶動電子產品漲價、超級聖嬰現象、去全球化四大推力，整體通膨壓力不可輕忽。

行政院公布 NCC 七位委員候選人名單 要趕在7月31日想辦法通過

國家通訊傳播委員會（NCC）三位委員任期至今年7月31日，市場擔心出現「團滅」。行政院24日緊急提出七名委員被提名人名單，包括指定主委袁秀慧、副主委蕭蘋，以及現任委員王怡惠留任，配合NCC委員任期交錯制，三人的任期至2030年7月31日，為任期四年的委員。

美301關稅來襲！台灣10%優於日韓 工商界憂「川普變數」：無所適從

美國公布301條款強迫勞動調查結果，對台灣適用10%關稅，且不疊加，低於日、韓競爭對手。對此，精密機械重鎮台中的產業界與市府表達高度關注。業者直言，雖然稅率相對較低，但在川普政策反覆，讓工商界無所適從，尤其在全球匯率戰及俄烏戰爭夾擊下，傳統產業與機械業仍面臨嚴峻生存考量。

301關稅台灣10%不疊加 紡織、塑化業者：對產業是好消息

美國貿易代表署依301條款對60個經濟體加徵關稅，行政院24日表示，台灣獲得10%且不疊加MFN，稅率優於日、韓。對此，紡織、塑化業者普遍認為是好消息，表示應有助於提升我國產品的外銷競爭力。

美301關稅台灣稅率10% 勞動部、經濟部研議落實防「強迫勞動」

美國貿易代表署24日宣布，依「貿易法」第301條款加徵關稅，台灣稅率10%、不疊加MFN，即日起生效。勞動部長洪申翰受訪回應，勞動部將與經濟部進行跨部會合作，落實「強迫勞動商品」禁止進口的承諾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。