美301關稅來襲！台灣10%優於日韓 工商界憂「川普變數」：無所適從

美國公布301條款強迫勞動調查結果，對台灣適用10%關稅，且不疊加，低於日、韓競爭對手。對此，精密機械重鎮台中的產業界與市府表達高度關注。業者直言，雖然稅率相對較低，但在川普政策反覆，讓工商界無所適從，尤其在全球匯率戰及俄烏戰爭夾擊下，傳統產業與機械業仍面臨嚴峻生存考量。

台中市商業發展促進會理事長楊澄源直言，美國總統川普政策變來變去，讓台灣工商界備感壓力與無所適從，面對高度不確定的經貿環境，業者很難制定長遠計畫，普遍感到「不知道如何是好」。

台中精密機械園區廠商協進會榮譽理事長、群祐機械董事長陳永豐則從市場端分析，301關稅最終會反映在售價上，但目前機械業更大的威脅來自於「戰爭」與中國大陸的「低價傾銷」。

陳永豐指出，俄羅斯與烏克蘭原是台灣機械業極為重要的出口市場，受戰爭影響，俄羅斯和烏克蘭市場，我國業者幾乎沒辦法做了，他向政府喊話，希望在不影響國安、國防產業的前提下，開放台灣產業能銷往俄羅斯，以及針對受戰爭影響的產業給予實質補貼，以對抗中國大陸的低價傾銷。

台中市經發局長張峯源分析，關稅從過往可能的15%疊加降至目前的10%不疊加，對產業界來說是「好消息」、「總算鬆了一口氣」，對台中傳產進軍美國市場確實有助益，競爭力將會大幅提升，市府將與產業界一起努力，讓產業發展更好，市府「樂觀其成」。

張峯源指出，由於美國常改變稅率，台中市政府仍會密切觀察，值得關注的是，我國競爭對手日韓是透過大幅的匯率貶值來創造出口的競爭力，我國以美金計價的匯率，基本上相較於日韓還是相當的高，我國業者還是憂心匯率維持高檔還是影響其出口競爭力，呼籲中央關注匯率對外銷產業的衝擊，確保台灣精密機械在國際市場的領先地位。

台中市商業發展促進會理事長楊澄源。記者趙容萱／攝影