301關稅台灣10%不疊加 紡織、塑化業者：對產業是好消息

美國貿易代表署依301條款對60個經濟體加徵關稅，行政院24日表示，台灣獲得10%且不疊加MFN，稅率優於日、韓。對此，紡織、塑化業者普遍認為是好消息，表示應有助於提升我國產品的外銷競爭力。

紡織業者遠東新（1402）表示，我國爭取到10%稅率且不疊加，相較目前實施的稅率，對產業更加有利。遠東新指出，今年2至7月時期，美國對我國的暫時性關稅需在既有稅率外再疊加10%，且公司部分產品既有稅率原就高於10%；昨日爭取到不疊加，明顯較先前稅率有利。新纖（1409）則表示，公司仍在評估後續影響。

除紡織業者外，我國塑化產品銷美比重相對較低，但業界對此也持正面看法。台化（1326）表示，此次我國政府爭取到10%稅率，低於韓國的12.5%，有助提升產品的出口競爭力，未來可望擴大銷美力度，對台化、乃至下游業者，都有好處。

台化指出，過去傳統產業受到與競爭對手之間的關稅影響，產品外銷美國的競爭力相對較弱。此次關稅可望提升國內業者競爭力，客戶群有望能擴大，整體看起來是正面影響。台化目前銷美產品中，以ABS、聚丙烯（PP），以及尼龍（Nylon）等三項為大宗，未來公司將把握此一契機，努力增加產品銷美力度。