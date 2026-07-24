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NCC委員7人提名出爐 袁秀慧掌主委、蕭蘋任副主委

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

有關國家通訊傳播委員會委員提名人選一事，行政院發言人李慧芝24日表示，行政院長卓榮泰考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，近日完成徵詢作業，行政院提名包含：袁秀慧、蕭蘋、王怡惠、游家牧、張春炎、張克豪、陳春木等7人，專長橫跨電信、資訊、傳播、法律及財經等領域，並於24日函送立法院審查。

李慧芝表示，通傳會委員現有4名空缺，並且現任3名委員任期將屆滿，經行政院積極徵詢人選，本次提名7位委員，其中提名袁秀慧為委員並為主任委員，蕭蘋為委員並為副主任委員，王怡惠、游家牧、張春炎、張克豪、陳春木為委員。其中，袁秀慧、蕭蘋及王怡惠等3人，任期至119年7月31日止，餘4人任期至117年7月31日止。並就7位被提名人經歷說明如下：

袁秀慧現為長慧法律事務所主持律師，曾任台北市政府法務局局長、國防部法規會委員，也曾任富邦金控董事、台北富邦商業銀行董事、兆豐國際商銀獨立董事，兼具法律與財經專長；此外，積極參與公共事務，擔任過台北市婦女新知協會理事長、全國律師聯合會常務理事，以及新聞公害防治基金會第8屆董事。

蕭蘋現職為國立中山大學行銷傳播管理研究所專任教授，主要研究媒體科技與社會、性別與媒介、廣告與文化、媒介內容分析、文本分析等學術領域，也曾任新聞記者工作，並參與有線電視系統費率審議、公視基金會新聞諮詢，以及通傳會廣播電視節目廣告諮詢等工作。

王怡惠為現任通傳會委員，曾任德意志銀行助理副總裁、花旗銀行助理副總裁、台灣經濟研究院副研究員，專長主要在產業經濟、電信政策，以及競爭政策相關領域。

游家牧為國立陽明交通大學電機工程學系暨研究所專任副教授，主要研究人工智慧安全、深偽技術、資訊安全、資料隱私，並擔任過工業技術研究院巨量資訊科技中心特聘研究、國家資通安全研究院專業顧問、數位發展部AI產品與系統評測中心技術審議小組（語言類）召集人。

張春炎為現任國立暨南國際大學東南亞學系教授，深耕傳播、新聞等學術領域，也擔任通傳會廣播電視節目廣告諮詢會議諮詢委員、中華電視公司自律諮詢委員會委員，以及媒體改造學社理事長。

張克豪現為威律法律事務所合署律師，具有民事、行政、刑事訴訟、智慧財產權事件等法律實務經驗，並跨足產業擔任森霸電力、首利實業、亞洲航空，以及禾馨等多家公司獨立董事。

陳春木現職為國家通訊傳播委員會技監，具備通信傳播技術與監理等專長，並從基層做起，擔任過羅東電信局線路工作員、電信總局技士、技正、科長、通傳會技正、副處長、射頻與資源管理處處長、基礎設施處處長，公務歷練非常完整。

李慧芝表示，上述7位提名人選經考量性別比例，橫跨電信、資訊、傳播、法律或財經等專業領域，符合通傳會組織法及相關規定，延攬年輕新血加入，也借重資深專業人員的經驗傳承，期盼立法院儘早依法定程序完成審查，以利通傳會業務步上正軌、順利運作。

NCC 李慧芝 卓榮泰

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