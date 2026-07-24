促參招商大會釋逾2,200億元商機 94案引民資投入公共建設創新高

財政部24日舉辦「115年民間參與公共建設招商大會」，以「民間參與，共創三贏」為主軸，公布全國94件優質招商案源，總投資商機逾2,200億元，連續第二年釋出超過2,200億元投資規模，吸引逾500位產業界人士參與，盼透過公私協力加速推動國家建設。

行政院政務委員陳金德致詞表示，民間參與是推動國家建設的重要動能。為落實賴清德總統「國家希望工程」施政藍圖，行政院推動「兆元投資國家發展方案」，引導民間資金投入公共建設，創造政府、企業與社會多方共贏。

陳金德指出，兆元投資方案自114年至117年推動期間，目標帶動全國民間投資達6,829億元。去年民間參與公共建設簽約案件達160件，投資金額達3,807億元，不僅超越首年預估目標1,498億元，更創下歷史新高，顯示民間力量已成為國家建設重要支柱。

財政部長莊翠雲表示，隨著行政院推動「兆元投資國家發展方案」及「AI新十大建設」，促參政策也進入新階段，從過去以停車場等傳統公共設施為主，逐步擴展至數位轉型、淨零永續及人工智慧等關鍵基礎建設領域。

莊翠雲指出，財政部將持續優化促參制度、精進相關法規，並建立更多元的投資機制，鼓勵民間資源投入公共建設，透過政府與民間合作，提升國家整體發展韌性。

此次招商大會推出94件招商案源，涵蓋民生建設及產業發展需求，包括嘉義海水淡化廠、台中福田再生水案、雲林縣人文公園社會住宅案等，總投資金額超過2,200億元，提供企業多元投資機會。

財政部表示，為提升招商媒合效率，現場設置「兆元投資國家發展方案—創新促參推進機制」主題專區，並透過展攤交流，協助企業掌握投資資訊。此外，線上「促參iMAP招商地圖網」同步提供招商案件內容，方便業界即時掌握投資動態。

財政部強調，未來將持續推動促參政策創新，結合國家重大發展方向，吸引更多民間資金參與公共建設，打造政府、企業與民眾共享成果的永續發展模式，為台灣建設注入新動能。