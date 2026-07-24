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台灣繼續列在美國匯率觀察名單 央行這麼說

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台灣繼續列在美國匯率觀察名單。聯合報系資料照
台灣繼續列在美國匯率觀察名單。聯合報系資料照

中央銀行今日傍晚對於「美國財政部匯率政策報告」內容提出說明，央行表示，和美國財政部向來溝通管道順暢，未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。

美國財政部於7月24日（台北時間）公布半年度匯率政策報告，本次報告評估期間涵蓋2025年全年，依照美國2015年「貿易便捷化暨執行法案」三項量化檢視標準，評估美國前20大貿易夥伴：(1)對美國商品及服務貿易順差逾150億美元；(2)經常帳順差對GDP比率逾3%，即被認定有顯著經常帳順差；(3)持續進行單邊外匯干預，淨買匯金額達GDP之2%，且12個月中至少8個月淨買入外匯。

央行指出，本次報告將下列10個經濟體續列為匯率操縱觀察名單，包括中國、日本、南韓、台灣、泰國、新加坡、越南、德國、愛爾蘭及瑞士。2025年台灣觸及美國2015年「貿易便捷化暨執行法案」所訂定之前兩項量化檢視標準，包括台灣對美國商品及服務貿易順差達1,450億美元、台灣經常帳順差對GDP比率為19.5%，至於央行淨買匯77億美元（約為GDP之0.8%）並未觸及美方第三項檢視標準，因此續列觀察名單。

央行表示，美國財政部認為，長期以來，台灣經常帳順差源自於國內之高儲蓄率，而高儲蓄率主因則為人口結構老化與相對嚴格的財政紀律。此外，台灣所持有之大量對外淨資產所產生之投資收益，亦對其經常帳順差有所貢獻。至於近年來台灣對美國貿易順差大幅成長，主要受美國對台灣科技產品強勁需求之影響。

台灣之外國直接投資（FDI）淨流出金額於2025年擴增至340億美元，高於2024年之210億美元，且較2023年之180億美元上升近2倍。其中2025年第2季FDI淨流出大幅上升至160億美元，創下歷史新高，係反映全球供應鏈重組，台灣龍頭企業積極尋求於美國、歐洲、日本等地分散生產線。

央行表示，美方指出，2025年台灣央行之匯市干預，主要係因應市場過度波動情況下之強勁升值壓力，特別是2025年5月，然其他月份則進行規模較小之外匯淨賣出。2025年台灣央行之淨買匯金額為77億美元，約占GDP之0.8%。

央行並強調，台灣央行與美國財政部已於2025 年 11 月 14 日同步發布匯率議題聯合聲明，承諾至少每季公開揭露外匯干預數據。

央行並重申，有關外匯市場管理及總體審慎措施：

(1)台灣限制外國投資人投資固定收益和店頭市場(OTC)金融產品之比例不得超過其匯入資金之 30%，並將此限制應用於反向 ETF(Inverse ETFs)，係因外國投資人可能透過反向ETF以對沖ETF部位，從而僅保留新台幣暴險部位，以炒作新台幣匯率。2025年5月新台幣大幅升值後，台灣加強其對相關限制之執行與查核。

(2)台灣央行的外匯市場管理原則要求外資匯入須投資國內證券，而非以新台幣存款形式持有。台灣金融監督管理委員會(以下稱台灣金管會)亦將盤中借券賣出比率上限由30%大幅降至3%。上述措施合併運作，已有效抑制境內對新台幣投機行為。台灣央行亦表示，將強化對外匯業務專案查核，以確保相關規定確實獲得遵循。

(3)2025 年 12 月台灣金管會修正壽險業監理規範，允許業者攤銷特定外國債券的匯兌相關損益，以降低壽險業者避險成本，並要求業者逐步充實長期資本2；惟美國財政部認為，較低的避險比率3可能會增加台灣壽險業風險。壽險業者預期將利用降低避險部位所節省之成本，來逐步增加其長期資本並強化資產負債表，以吸收匯率波動所帶來的潛在風險。

匯率 央行 美國

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