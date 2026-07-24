交通部勇奪招商雙獎 民參簽約796億元稱冠中央部會

交通部次長伍勝園24日出席財政部舉辦「115年度民間參與公共建設招商大會」，榮獲中央部會「促參類招商卓越獎」及「民參類招商卓越獎」雙項殊榮，並設置專區參展，展示交通部近年推動重大交通建設、民間投資及交通產業發展的重要成果，充分展現交通部持續深化公私協力機制、擴大民間投資公共建設及帶動產業發展的卓越績效。財政部本次招商大會同步彙整中央及地方機關約94件招商案源，預估可吸引逾新臺幣2,200億元民間投資，並於大會頒發2025年度招商卓越獎，鼓勵各機關持續推動公共建設招商。

交通部2025年度促參類完成簽約4件，總簽約民投金額約100.12億元，居中央部會組第2名，至民參類完成簽約10件，總簽約民投金額約796.47億元，居中央部會組之冠。此次獲頒「促參類」及「民參類」招商卓越獎，不僅是對交通部整體招商成果的肯定，更代表交通部已逐步將公共建設由傳統工程建設思維，提升至產業發展、城市治理、生活服務及國家競爭力的整體戰略層次。交通部推動的每一項交通建設，不只是完成一項工程，更是串聯城市、帶動產業、創造就業及改善人民生活的重要投資。

交通部近年招商案件涵蓋機場商業設施、港區物流及產業園區、觀光遊憩設施、交通場站開發、軌道運輸周邊開發等多元領域，逐步形成「交通建設帶動產業、產業發展回饋交通」的良性循環。透過公私協力模式，不僅有效提升公共服務品質，也創造更多元的投資機會，使政府、民間企業與社會大眾共同共享交通建設所帶來的經濟及社會效益。

本次財政部招商大會會場，交通部亦設置招商展示專區，介紹未來重點招商方向，包括軌道運輸周邊開發、港埠建設及國道服務區等重大投資計畫，積極與國內外投資人交流，期盼吸引更多優質民間企業參與，共同投入交通建設及交通產業發展。

伍勝園表示，雙項招商卓越獎是榮耀，更是責任。未來將持續發揮交通建設串聯產業、鏈結城市及服務人民的價值，攜手中央與地方政府、產業界及民間投資夥伴，共同打造「投資台灣、建設台灣、繁榮台灣」的新願景，讓交通建設不只是連結道路與場站，更成為驅動國家永續發展的重要動能。