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紅霞恐引發焚風 台電助畜牧場電力體檢

中央社／ 台北24日電

颱風紅霞逼近，台電今天表示，這次受颱風外圍環流影響恐引發焚風，台電已啟動全台防颱宣導，走訪各轄區內畜牧養殖場，搶在風雨來臨前協助電力系統大體檢。另動員供電、發電、配電系統共7215名人力投入防颱準備，守護民眾用電安全。

台電今天發布新聞稿說明，目前已動員供電、發電、配電系統共7215名人力、3338輛車輛及3902台各式機具投入防颱準備。

台電表示，過去風災期間，曾有畜牧養殖場因自有電力設備異常致通風停擺，造成禽畜死亡，導致嚴重經濟損失。這次颱風紅霞外圍帶來西半部氣流沉降，可能產生異常炎熱的焚風效應，台電加強走訪宣導，避免因空調、水車、抽水馬達等設備過度負載或風雨淹水導致電力設備故障，衝擊營運。

台電說，台電雲林區處今天前往轄區內畜牧業禽舍，協助檢視用電設備並確認備用發電機可正常運作。

台電說明，防災準備包括「平時維護」與「颱風前整備」兩大面向。平時業者若新增或變更電力設備，應委請合格電機業者向台電申報審查，並規劃階層式保護與分流設計，避免單一設備故障導致整體跳電，並建議安裝智慧監控與告警系統。颱風前夕則應測試備用發電機、檢查油料、自動切換開關（ATS）與開關箱防水膠條並緊閉箱門，確保警報系統正常運作。

台電呼籲民眾做好防颱準備，加強固定招牌並移除懸掛物；若發現電線掉落或外露，請勿碰觸並立即通知台電處理。易積水地區地下室建議裝設防水閘門或堆置沙包；抽水站等不能停電設施，或須24小時使用維生設備的用戶，請及早自備發電機或不斷電設備。若遇颱風停電事故，民眾可至台電官網「天然災害停復電資訊專區」或撥「1911」通報，台電將協助復電。

台電 死亡

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