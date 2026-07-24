公路法修法三讀 拖吊蟑螂非法營運重罰300萬元、吊照歇業

立法院會24日三讀通過《公路法》修正案。為解決「拖吊蟑螂」對民眾開高價拖車，三讀條文明定，拖吊業者未經核准營業，處10萬元以上、300萬元以下罰鍰並勒令歇業，非法營業的牌照、駕照可吊銷；逾期不改善者，處10萬元以上、100萬元以下罰鍰，並可以按次處罰。

民眾黨團提案說明，部分拖救車業者巧立名目、惡意喊價之消費爭議事件頻傳，甚至疑有不法集團以此不當牟利。但現行車輛拖救業管理制度不足，政府難以落實監管，導致車輛拖救業品質參差不齊，收費制度紊亂，嚴重侵害消費者權益並危及道路安全。

提案表示，為強化主管機關監管責任，兼顧降低消費糾紛發生風險、提升道路救援資訊透明度與專業安全性，因此提案修法，納管車輛拖救業，提高監理密度。

三讀條文新增「車輛拖救業」規定，定義為以拖吊車、救濟車等經營車輛拖救業務而受報酬的事業。另新增條文內容，規定業者應向所在地的公路主管機關申請核准經營；禁止事項、營運監督、收費、核准與廢止條件等辦法，由中央公路主管機關（公路局）訂定。

針對「拖吊蟑螂」，三讀條文明定，業者如果違反相關辦法，處3萬元以上、9萬元以下罰鍰，主管機關可以按照情節糾正、要求限期改善、限期停止或廢止營業執照，並可以吊扣違規車輛牌照一至三個月。

三讀條文指出，未取得核准營運的拖吊業者，可依照情節輕重，處10萬元以上、300萬元以下罰鍰並勒令歇業。而非法營業業者的汽車牌照與駕駛人駕照，可以吊扣四個月至一年或吊銷，未滿兩年不得再考照或領照。

三讀條文規範，違反相關辦法被主管機關要求限期改正，卻屆期不改正者，可以罰10萬元以上、100萬元以下罰鍰，並可以按次處罰。

此外，三讀條文明定，民眾可以檢舉非法營業的拖吊業者，查證屬實並處罰鍰者，可以一定比例提充為檢舉獎金獎勵檢舉人。