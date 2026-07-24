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出席亞資管理中心高雄專區周年記者會 行政院長卓榮泰做出四項宣示

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
行政院長卓榮泰24日出席亞洲資產管理中心高雄專區週年記者會。記者劉學聖／攝影
行政院長卓榮泰24日出席亞洲資產管理中心高雄專區週年記者會。記者劉學聖／攝影

行政院長卓榮泰24日出席亞洲資產管理中心高雄專區周年記者會，他做出四項宣示，包括高雄專區首波試辦成效達標、高雄這個首創場域的經驗要繼續延長，以及朝向資產管理專法立法，複製成功經驗。

卓榮泰說，兩年前，在談這個政策方向的時候，雖然聽過「台灣真的有可能嗎？我們怎麼趕得過新加坡、怎麼趕得過香港？」等聲音，但彭主委曾說「沒有嘗試，就永遠學不會。想要做得成功，就一定要勇敢嘗試；只要開始做，才會知道怎麼做好」。他非常謝謝彭主委的智慧、決心與毅力，讓我們在今天直接看到了嚐試與開始的成果。

而去年台灣經濟成長率達8.6%，今年有機構預測甚至可達雙位數，就是要按部就班一步一步的走，讓每一位國人更有理財的觀念、信賴，讓整個國家的生產市場讓它更完整健全，那才是一個穩定的社會穩定的經濟實力，讓國人有理財觀念，資本市場穩定健全。

瑞士洛桑管理學院（IMD）今年將台灣的世界競爭力排名從第六名提升到第四名；其中「經濟表現」與「政府效能」是兩項提升最顯著的指標。由此可以看到，台灣已經不再是單一的代工製造面貌，台灣要脫離原有的範疇，朝向另一個高峰前進。

卓榮泰特別做出四項宣示，首先針對先前的「兩年有感，四年有變，六年有成」目標。他宣布，已跨越「兩年有感」的階段，進入「四年有變」的新里程。已跨越了有感的階段，現在要朝向「市場有變」邁進。這個「變」，除了是金融界的改變之外，也是要變得更靈活、遍布全球的「遍」，當然更是遍地開花的「遍」。

第二、高雄專區首波試辦成效達標。高雄作為首創的示範場域，成果非常清楚，58家金融機構進駐、38項示範業務開通，同時引進了多個家族辦公室，管理規模達到相當耀眼的成績。

第三、高雄這個首創場域的經驗要繼續延長。因為「一旦示範就回不了頭」，要繼續讓它走向更寬廣的大路。所以高雄經驗要讓它在這裡繼續延續，並在質量上進一步提升。未來會有更多的示範業務在這裡推開，不論是金融服務、金融商品，還是保險業務。

金管會將會與各位金融機構負責人商量，與高雄市政府及產業界共同規劃，讓更多創新的示範業務在這個地方繼續推動。

第四、朝向資產管理專法立法，複製成功經驗。將來會朝向制定「資產管理專法」的方向努力。當專法形成之後，要把高雄的成功經驗，複製到台灣的其他地方去。只要當地的市政府能夠展現如同高雄市政府一樣的高效率、拿出更大的魄力、提供適合的場域。

在專法設立之後，就可以在台灣的其他縣市複製這個經驗，讓資產管理中心真的能夠遍地開花。這也是賴總統一直強調的「均衡台灣」，同時與國際接軌。

卓榮泰 高雄 行政院長

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