美301調查出爐 中經院：估最終關稅與對等關稅差距不大

美國公布301調查結果並加徵關稅，台灣適用稅率10%，不過後續仍有「結構性產能過剩」301條款調查。中經院院長連賢明今天表示，美國總統川普的關稅戰更換法源後再上路，台灣不要期待藉此動盪時局爭取更優惠稅率，最終關稅應與對等關稅談判結果差異不大。

2026年2月，台美簽署「對等貿易協定」（ART）確立對等關稅15%且不疊加，不過美國最高法院判決川普政府的對等關稅稅率法源失效，川普政府隨後改採「1974年貿易法」第122條暫時對全球統一徵收10%關稅且疊加既有MFN，期限至7月24日為止。為重建關稅法律基礎，美國同時透過301條款針對「強迫勞動」以及「結構性產能過剩」進行調查。

美國貿易代表署23日宣布將依301條款針對60個經濟體未能實施並有效執行禁止進口強迫勞動產品的規定，加徵關稅，並於24日生效。

外界解讀，川普政府將122條款作為過渡措施，並規劃透過301調查「接棒」。

連賢明今天受訪時表示，關於301條款強迫勞動調查部分，台灣為10%不疊加最惠國（MFN）關稅，相較於日本、韓國而言，台灣占有優勢，又以傳產相對有利。

儘管須持續關注「結構性產能過剩」301調查結果，連賢明認為，預計最終關稅應該與對等關稅談判結果差異不大。

連賢明並指出，川普施政滿意度受到美伊戰事、通膨等因素影響，表現不佳，因此，川普下半年必須「回防」以鞏固選情；台灣切勿因對等關稅失效，想著重新談判、壓低稅率，甚至有意反悔，否則結果很可能比預期還要差。