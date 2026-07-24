快訊

缺席725凱道遊行？ 柯文哲曝沒提前收到通知：活動辦得很倉促

南韓「世紀離婚案」判了！SK會長崔泰源須付前妻超過200億

中國海盜「黃金時代」！國際海盜史研究趨勢一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

美301關稅台灣稅率10% 勞動部、經濟部研議落實防「強迫勞動」

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部長洪申翰。聯合報系資料照
勞動部長洪申翰。聯合報系資料照

美國貿易代表署24日宣布，依「貿易法」第301條款加徵關稅，台灣稅率10%、不疊加MFN，即日起生效。勞動部長洪申翰受訪回應，勞動部將與經濟部進行跨部會合作，落實「強迫勞動商品」禁止進口的承諾。

美貿易代表署表示，即日起依據1974年「貿易法」第301條採取最終行動，針對60個經濟體未能實施並有效執行禁止進口強迫勞動產品的規定，對其加徵關稅。

美貿易代表署說明，若台灣產品適用的最惠國（MFN）關稅低於10%，則MFN關稅與第301條關稅合計為10%；若該產品的MFN關稅高於或等於10%，則適用的301條款關稅應為零。

對此，洪申翰表示，美方對於台美之間針對強迫勞動的承諾有所肯定，也把台灣列為相對優惠待遇。接下來勞動部會跟經濟部，跨部會的合作，落實我方對於「強迫勞動商品禁止進口」的承諾。我方會有實際作為，來落實這些承諾。時間點尚待與經濟部研議，勞動部將積極主動推進期程。

有關公平招募及菲律賓延攬中心進度，洪申翰說，國際越來越重視公平招募，台灣基於對勞動力的需求，勞動部也主動進行外籍人力的布局。相關工作持續推進中，也包括跟來源國之間的合作，都在掌握之中。

本周外送專法上路，有外送員認為效益不如預期。洪申翰回應，外送專法是經過立法院審議並三讀通過的法律，勞動部和地方政府作為行政機關，責任就是要落實法律的執行。勞動部會強力要求平台必須落實法遵，如果有違法，該裁罰就會裁罰。

至於勞退新制改革，朝野立委提案將雇主提撥率拉高至8%、9%。洪申翰表示，關於勞工退休以後的經濟保障，政府會持續關注，勞動部朝「讓勞工實質退休金能增加」的方向，持續聆聽各界意見，勞動部也將持續檢討退休金相關制度，相關方案都在研議中。

關稅 勞動部 經濟部

延伸閱讀

美強迫勞動301關稅出爐 台灣同日、韓、歐盟關稅10%或12.5%

美301關稅24日上路 台灣部分商品適用10%稅率

美因強迫勞動對日加徵12.5%關稅 日本表遺憾

美關稅結果出爐 政院：我國獲10%且不疊加MFN相對優惠待遇

相關新聞

美301關稅取代122台灣稅率10％ 劉大年：關稅還沒完 兩項調查未公布

美國依據《貿易法》122條實施的全球10％關稅到期前夕，最新發布自24日起引用《1974年貿易法》第301條，對60個貿易夥伴徵收10％至12.5％關稅，其中，台灣適用10％。中經院區域發展研究中心主任劉大年今日表示，川普政府關稅政策表面混亂，實則核心戰略目標明確，以關稅為籌碼，成功促使日本、南韓、台灣等國增加赴美投資及採購，美方初步政策目標正逐步達成。

台經院：GDP上修至10.38% 通膨保2但仍有四大隱憂

台經院今（24）日發布最新經濟展望，將今年台灣經濟成長率（GDP）由4月預測的7.56%大幅上修2.82個百分點至10.38%，物價方面則預估今年消費者物價指數（CPI）年增率為1.98%，維持在2%警戒線以內。台經院景氣預測中心主任孫明德提醒，今年物價面臨中東地緣政治、AI帶動電子產品漲價、超級聖嬰現象、去全球化四大推力，整體通膨壓力不可輕忽。

美301關稅台灣稅率10% 勞動部、經濟部研議落實防「強迫勞動」

美國貿易代表署24日宣布，依「貿易法」第301條款加徵關稅，台灣稅率10%、不疊加MFN，即日起生效。勞動部長洪申翰受訪回應，勞動部將與經濟部進行跨部會合作，落實「強迫勞動商品」禁止進口的承諾。

聯華林德狂砸近114億元 建置中科新廠並擴增台南產線

投資台灣再添動能！經濟部投資台灣事務所24日通過四家企業擴大投資台灣，包含台灣櫻花（9911）、聯華林德等指標大廠，合計投資金額約184億元。截至目前，「投資台灣三大方案」已成功吸引1,791家企業、累計投資高達2兆7,296億元，預估創造近16.8萬個本國就業機會，後續尚有20家廠商排隊待審。

美301調查出爐 連賢明：最終關稅稅率估與原先相當

美國公布針對「強迫勞動」的301條款調查結果，對台課徵10%關稅。中經院院長連賢明24日表示，台灣關稅為10%且不疊加，相較日、韓等國其實占有優勢，對傳產相對有利；後續仍需關注另一個項目「產能過剩」的調查，評估最終獲得的總體關稅稅率，「應該還是會跟當初談的關稅一樣」。

未來帳戶由勞保局辦理 勞動基金運用局操盤

立法院國民黨團、民眾黨團共同提出「台灣未來帳戶特別條例」，24日於院會三讀通過；根據計算，兒少0-17歲成長津貼，總共可領取114萬元。三讀條文明定，台灣未來帳戶之收支、保管等業務，由主管機關委託勞動部勞工保險局辦理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。