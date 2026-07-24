美301關稅台灣稅率10% 勞動部、經濟部研議落實防「強迫勞動」

美國貿易代表署24日宣布，依「貿易法」第301條款加徵關稅，台灣稅率10%、不疊加MFN，即日起生效。勞動部長洪申翰受訪回應，勞動部將與經濟部進行跨部會合作，落實「強迫勞動商品」禁止進口的承諾。

美貿易代表署表示，即日起依據1974年「貿易法」第301條採取最終行動，針對60個經濟體未能實施並有效執行禁止進口強迫勞動產品的規定，對其加徵關稅。

美貿易代表署說明，若台灣產品適用的最惠國（MFN）關稅低於10%，則MFN關稅與第301條關稅合計為10%；若該產品的MFN關稅高於或等於10%，則適用的301條款關稅應為零。

對此，洪申翰表示，美方對於台美之間針對強迫勞動的承諾有所肯定，也把台灣列為相對優惠待遇。接下來勞動部會跟經濟部，跨部會的合作，落實我方對於「強迫勞動商品禁止進口」的承諾。我方會有實際作為，來落實這些承諾。時間點尚待與經濟部研議，勞動部將積極主動推進期程。

有關公平招募及菲律賓延攬中心進度，洪申翰說，國際越來越重視公平招募，台灣基於對勞動力的需求，勞動部也主動進行外籍人力的布局。相關工作持續推進中，也包括跟來源國之間的合作，都在掌握之中。

本周外送專法上路，有外送員認為效益不如預期。洪申翰回應，外送專法是經過立法院審議並三讀通過的法律，勞動部和地方政府作為行政機關，責任就是要落實法律的執行。勞動部會強力要求平台必須落實法遵，如果有違法，該裁罰就會裁罰。

至於勞退新制改革，朝野立委提案將雇主提撥率拉高至8%、9%。洪申翰表示，關於勞工退休以後的經濟保障，政府會持續關注，勞動部朝「讓勞工實質退休金能增加」的方向，持續聆聽各界意見，勞動部也將持續檢討退休金相關制度，相關方案都在研議中。