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聯華林德狂砸近114億元 建置中科新廠並擴增台南產線

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
經濟部投資台灣事務所24日通過四家企業擴大投資台灣。圖／AI生成
經濟部投資台灣事務所24日通過四家企業擴大投資台灣。圖／AI生成

投資台灣再添動能！經濟部投資台灣事務所24日通過四家企業擴大投資台灣，包含台灣櫻花（9911）、聯華林德等指標大廠，合計投資金額約184億元。截至目前，「投資台灣三大方案」已成功吸引1,791家企業、累計投資高達2兆7,296億元，預估創造近16.8萬個本國就業機會，後續尚有20家廠商排隊待審。

本次投資最高額當屬氣體大廠聯華林德，預計砸約113.8億元，於中部科學園區興建新廠並擴增台南廠區產線，預計新增近百個本國就業機會。投資台灣事務所指出，本次計畫聚焦AI智慧化應用與節能轉型，除導入智慧生產管理系統外，亦透過採購綠電與高效能設備降低碳排放，不僅提升國內工業氣體自主供應能力，更可鞏固台灣半導體產業鏈的核心地位。

全台最大的廚衛品牌台灣櫻花，則再次申請回台投資，預計投入10.3億元於台中建置現代化智慧工廠。投資台灣事務所表示，新廠將導入精實生產理念，整合智慧製造設備、製造執行系統（MES）與ERP等數位管理平台，提升生產效率與供應鏈韌性，並持續落實節能減碳，逐步朝低碳智慧工廠邁進，以支應海內外市場拓展需求。

投資台灣事務所提及，本次還有竹科某光學半導體大廠第二度申請「根留企業方案」，預計投資約58億元，擴增高階影像感測與微型光學元件產線，導入AR眼鏡光波導、AI光通傳輸等相關設備，進一步強化奈米光學與次世代感測技術量產能力。

此外，某茶葉原料供應商規劃投資近2億元於南部興建新廠，並增聘21名本國員工。投資台灣事務所說明，新廠將導入AI智慧製造技術，整合採購、生產排程、品質檢測與庫存管理等作業流程，提升生產效率與品質穩定性，同時設置太陽能發電設施，逐步落實節能減碳目標。持續強化智慧製造與永續經營布局，同時提升台灣茶產業的國際競爭力。

經濟部 綠電 半導體

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