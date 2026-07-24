美301調查出爐 連賢明：最終關稅稅率估與原先相當

美國公布針對「強迫勞動」的301條款調查結果，對台課徵10%關稅。中經院院長連賢明24日表示，台灣關稅為10%且不疊加，相較日、韓等國其實占有優勢，對傳產相對有利；後續仍需關注另一個項目「產能過剩」的調查，評估最終獲得的總體關稅稅率，「應該還是會跟當初談的關稅一樣」。

中經院24日舉辦台灣採購經理人營運展望研討會，連賢明受訪時指出，美國總統川普上次在對等關稅遭宣告無效後，迅速引用122條款課徵10%關稅，但因該條款期限僅有六個月，川普政府隨即啟動301條款下的兩項調查，這次出爐的勞動條件調查即為其一。

連賢明指出，台灣的關稅是10%不疊加，相較於韓國、日本等國家，台灣其實占有優勢，這對傳產其實比較有利；但另一部分則要等待另一項的產能過剩調查出爐，預計最後的關稅應該還是會跟當初談的關稅一樣，只是持續在來回談判過程，外界可能要有一點點耐心。

至於產能過剩涉及的範疇與衝擊，連賢明坦言，目前消息還不夠明朗，但研判在半導體部分，可能受到影響最多的是一般的傳統製程，先進製程應該是不會影響。

此外，中經院日前發布最新經濟預測，將台灣今年GDP成長率上修至10.35%。連賢明指出，主要力道來自於出口表現極為暢旺，未來觀察重點將放在美國科技巨頭對AI投資是否放緩，不過從Google最新公布的財報上修資本支出來看，全球AI投資浪潮至今仍未出現減緩跡象。