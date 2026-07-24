未來帳戶由勞保局辦理 勞動基金運用局操盤

立法院國民黨團、民眾黨團共同提出「台灣未來帳戶特別條例」，24日於院會三讀通過；根據計算，兒少0-17歲成長津貼，總共可領取114萬元。三讀條文明定，台灣未來帳戶之收支、保管等業務，由主管機關委託勞動部勞工保險局辦理。

三讀條文規範，台灣未來帳戶之運用、經營及管理等業務，由主管機關委託勞動部勞動基金運用局辦理；該基金之經營及運用，基金運用局得委託金融機構辦理，委託經營規定、範圍及經費，由基金運用局擬訂，報請中央主管機關核定之。

該條例之啟動金、撥補款、自存款及企業贊助款，應儲存於台灣未來帳戶勞保局設立之開戶人個人專戶。

三讀條文規定，勞保局與基金運用局對於台灣未來帳戶基金之財務收支，應分戶立帳，並與其辦理之其他業務分開處理；其相關之會計報告及年度決算，應依有關法令規定辦理，並由基金運用局彙整，報請主管機關備查。

台灣未來帳戶基金之收支、運用與其積存金額及財務報表，基金運用局應按月報請主管機關備查，主管機關應按年公告之。基金應以安全、穩健為原則運用。基金投資標的以國內股票與債券，或者證券公司發行的受益憑證之合格投資標的為限。

三讀條文提到，基金之具體投資方式、比例、風險控管及內部監督機制，由主管機關定之。主管機關應建立基金運用之內部控制及風險管理制度，並定期辦理績效評估。前項基金之運用情形及相關財務資訊，應定期公告，並送立法院備查。

對此，勞動部長洪申翰受訪回應，法案後續的因應，勞動部會來跟行政院來做討論。