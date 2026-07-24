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搶先完成立法 藍白版「台灣未來帳戶」出生到18歲合計能領114萬

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藍白版未來帳戶三讀通過 0-17歲兒少津貼可領114萬元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
藍白「台灣未來帳戶特別條例」三讀版本，0-17歲成長津貼總額拉高至114萬元。示意圖。圖／AI生成
藍白「台灣未來帳戶特別條例」三讀版本，0-17歲成長津貼總額拉高至114萬元。示意圖。圖／AI生成

立法院會24日三讀通過藍白版「台灣未來帳戶特別條例」。最重要的是第三條條文內容，與先前草案版本不同，三讀版本將0-17歲成長津貼總額，拉高至114萬元，包含兩筆政府撥入款項，一筆是「未來帳戶」39萬元，另一筆「成長津貼」75萬元。

兒少帳戶有兩個版本進入三讀表決，分別為國民黨團民眾黨團共同擬具「台灣未來帳戶特別條例草案」及民進黨立委郭國文等18人擬具「台灣兒童及少年投資儲蓄帳戶條例草案」。由於在野黨挾人數優勢，因此表決三讀通過藍白版本。

藍白版本草案，上午拋出最新修正的條文內容。最大的差異之處，是第三條有關兒少成長津貼的規範。並且，該條例將自公布日施行。

根據三讀條文第三條明定，分為兩筆政府撥入金額。一筆是「未來帳戶」39萬元，其中包含「啟動金」0歲給予6萬元；「撥補款」7歲至未滿18歲，每年3萬元=33萬元。另一筆是「兒少成長津貼」75萬元，其中0-6歲每年6萬元，共42萬元；7-17歲每年3萬元，共33萬元。

計算藍白版本，0-17歲兒少可領取「未來帳戶」39萬元加「兒少成長津貼」75萬元，孩子未滿18歲前共可領取114萬元。「未來帳戶」39萬元須至滿18歲才能領取，「兒少成長津貼」75萬元可隨時動支。

原始版本條文規範，適用對象為設籍台灣的0到12歲孩童，共約226萬人，政府將為12歲以下孩童每人先存入5萬元，每年再存入1萬元。民眾黨主席黃國昌當時表示，根據試算，若家長未額外提撥，孩童18歲成年後可領回33.9萬元。

預算方面，國民黨主席鄭麗文先前估算，開辦首年預算為1,130億元，後續每年大約260億元左右。原先條文第七條規定，「中央政府依本條例支應台灣未來帳戶，以13年為期程，所需經費上限為4,500億元」。

此次最新修改條文之後，估計預算也隨之大幅提升。新修的條文第七條改為「主管機關為辦理台灣未來帳戶及兒少成長津貼帳戶相關工作所需經費，由中央政府編列預算支應」，並未明確列出具體預算金額。

比較賴清德總統5月底拋出「0到18歲成長津貼」每月5,000元，0到18歲全部領滿約108萬元，其中36萬存入「兒少成長津貼專戶」，不另立專法，以作業要點執行，每年預算約1,875億元。

此外，三讀條文第三條明訂，可以未來帳戶開戶人名義投入「自存款」，至開戶人18歲止；另可由開戶人其法定代理人之雇主提供「企業贊助款」，每年每帳戶以5萬元為限，至開戶人18歲止；或直接捐贈基金之款項。

郭國文 國民黨團 民眾黨團

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