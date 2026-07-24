颱風紅霞逼近 台水檢整562台緊急發電機確保穩供水

美國公布針對「強迫勞動」的301條款調查結果，對台課徵10%關稅。中經院院長連賢明24日表示，台灣關稅為10%且不疊加，相較日、韓等國其實占有優勢，對傳產相對有利；後續仍需關注另一個項目「產能過剩」的調查，評估最終獲得的總體關稅稅率，「應該還是會跟當初談的關稅一樣」。

2026-07-24 15:52