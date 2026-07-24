颱風紅霞逼近 台水檢整562台緊急發電機確保穩供水
中央氣象署針對颱風紅霞發布海上颱風警報，台水上午召開緊急應變會議，盤點防颱整備。台水表示，全台清、配水池已完成高水位蓄水，562台緊急發電機完成檢整，並調度62台水車、357家合作搶修廠商以及內部人力1506人待命，全力降低供水衝擊。
台水今天發布新聞稿表示，今天上午9時召開「紅霞颱風緊急應變第一次工作會議」，盤點各項防颱整備措施。針對本次颱風可能導致高雄、屏東及東部地區原水濁度升高，台水已預先備妥各項應變措施。
台水表示，高雄地區規劃透過聯通管支援供水，並由興田、溪埔及大泉伏流水增加取水支援；屏東地區優先取用牡丹水庫低濁度原水，並增加林邊溪伏流水取水量；台東地區則視供水需求適時啟用地下水井。
針對花蓮萬里溪上游堰塞湖情形，台水指出，第九區管理處已加強下游淨水場防災整備，包括增設防水閘門、備置沙包，並密切注意地方政府發布的防災資訊，即時應變。
台水提醒，颱風豪雨可能造成原水高濁或停電等影響供水，民眾務必提早儲水防颱。若遇緊急停水情形，請關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災；切勿將橡皮管浸入水中，避免因虹吸作用導致水質遭污染。