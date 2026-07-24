快訊

中聯問題油延燒近月…三大股東終於道歉 4到6月生產油品不再上架

搶先完成立法 藍白版「台灣未來帳戶」出生到18歲合計能領114萬

獨／金融圈震撼彈！業界極罕見女董座 公股股市名師將離職

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風紅霞逼近 台水檢整562台緊急發電機確保穩供水

中央社／ 台北24日電

中央氣象署針對颱風紅霞發布海上颱風警報，台水上午召開緊急應變會議，盤點防颱整備。台水表示，全台清、配水池已完成高水位蓄水，562台緊急發電機完成檢整，並調度62台水車、357家合作搶修廠商以及內部人力1506人待命，全力降低供水衝擊。

台水今天發布新聞稿表示，今天上午9時召開「紅霞颱風緊急應變第一次工作會議」，盤點各項防颱整備措施。針對本次颱風可能導致高雄、屏東及東部地區原水濁度升高，台水已預先備妥各項應變措施。

台水表示，高雄地區規劃透過聯通管支援供水，並由興田、溪埔及大泉伏流水增加取水支援；屏東地區優先取用牡丹水庫低濁度原水，並增加林邊溪伏流水取水量；台東地區則視供水需求適時啟用地下水井。

針對花蓮萬里溪上游堰塞湖情形，台水指出，第九區管理處已加強下游淨水場防災整備，包括增設防水閘門、備置沙包，並密切注意地方政府發布的防災資訊，即時應變。

台水提醒，颱風豪雨可能造成原水高濁或停電等影響供水，民眾務必提早儲水防颱。若遇緊急停水情形，請關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災；切勿將橡皮管浸入水中，避免因虹吸作用導致水質遭污染。

台水 紅霞颱風 高雄

延伸閱讀

颱風紅霞海警發布 南迴公路等5路段恐實施管制

紅霞逼近！台東豐里海岸投消波塊防掏空 富岡往返綠島船班下午起停航

萬里溪堰塞湖溢流又遇「紅霞」颱風 警戒是否升高需看這條件

熱帶低壓將增強 國家公園署提醒登山、水域遊憩安全

相關新聞

美301關稅取代122台灣稅率10％ 劉大年：關稅還沒完 兩項調查未公布

美國依據《貿易法》122條實施的全球10％關稅到期前夕，最新發布自24日起引用《1974年貿易法》第301條，對60個貿易夥伴徵收10％至12.5％關稅，其中，台灣適用10％。中經院區域發展研究中心主任劉大年今日表示，川普政府關稅政策表面混亂，實則核心戰略目標明確，以關稅為籌碼，成功促使日本、南韓、台灣等國增加赴美投資及採購，美方初步政策目標正逐步達成。

台經院：GDP上修至10.38% 通膨保2但仍有四大隱憂

台經院今（24）日發布最新經濟展望，將今年台灣經濟成長率（GDP）由4月預測的7.56%大幅上修2.82個百分點至10.38%，物價方面則預估今年消費者物價指數（CPI）年增率為1.98%，維持在2%警戒線以內。台經院景氣預測中心主任孫明德提醒，今年物價面臨中東地緣政治、AI帶動電子產品漲價、超級聖嬰現象、去全球化四大推力，整體通膨壓力不可輕忽。

聯華林德狂砸近114億元 建置中科新廠並擴增台南產線

投資台灣再添動能！經濟部投資台灣事務所24日通過四家企業擴大投資台灣，包含台灣櫻花（9911）、聯華林德等指標大廠，合計投資金額約184億元。截至目前，「投資台灣三大方案」已成功吸引1,791家企業、累計投資高達2兆7,296億元，預估創造近16.8萬個本國就業機會，後續尚有20家廠商排隊待審。

美301調查出爐 連賢明：最終關稅稅率估與原先相當

美國公布針對「強迫勞動」的301條款調查結果，對台課徵10%關稅。中經院院長連賢明24日表示，台灣關稅為10%且不疊加，相較日、韓等國其實占有優勢，對傳產相對有利；後續仍需關注另一個項目「產能過剩」的調查，評估最終獲得的總體關稅稅率，「應該還是會跟當初談的關稅一樣」。

未來帳戶由勞保局辦理 勞動基金運用局操盤

立法院國民黨團、民眾黨團共同提出「台灣未來帳戶特別條例」，24日於院會三讀通過；根據計算，兒少0-17歲成長津貼，總共可領取114萬元。三讀條文明定，台灣未來帳戶之收支、保管等業務，由主管機關委託勞動部勞工保險局辦理。

藍白版未來帳戶三讀通過 0-17歲兒少津貼可領114萬元

立法院會24日三讀通過藍白版「台灣未來帳戶特別條例」。最重要的是第三條條文內容，與先前草案版本不同，三讀版本將0-17歲成長津貼總額，拉高至114萬元，包含兩筆政府撥入款項，一筆是「未來帳戶」39萬元，另一筆「成長津貼」75萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。