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AI效益漸外溢 中經院：近2成製造業切入半導體供應鏈

中央社／ 台北24日電

AI熱潮帶動半導體產業營運暢旺，AI紅利是否外溢至其他產業備受關注。中經院調查顯示，全體製造業已有17.6%切入台積電或半導體供應鏈，另有10.6%規劃加入，顯示AI外溢範圍已超越直接供應商。

中經院今天舉行台灣採購經理人營運展望研討會，揭露廠商對於下半年展望的看法，以及AI浪潮下的相關議題。

展望2026下半年，製造業營運狀況擴散指數為64.1%，採購價格為69.0%，平均銷售價格為59.2%，利潤率則為53.1%。中經院指出，數據顯示，下半年並非單純需求擴張，而是「景氣續揚、成本仍高、部分轉嫁」的組合。

非製造業方面，下半年展望由「成本推升」轉向「營運與利潤改善」，但人力僱用與成本仍限制獲利彈性。

今年AI熱潮大爆發，國內智庫陸續上修全年經濟成長率至10%以上，外界關注AI紅利能否擴散至更多產業，以及台積電是否能發揮以大帶小效果，拉動其他產業。

中經院調查顯示，全體製造業中，17.6%已切入台積電或半導體供應鏈，另有10.6%規劃進入。中經院副研究員陳馨蕙表示，製造業已切入半導體供應鏈者不到2成，且仍以「部分營收」為主，顯示目前非全面外溢，僅部分供應鏈環節率先受惠；但若加上規劃中，代表近3成企業已把半導體供應鏈視為可接近市場。

從已切入供應鏈的企業來看，以Tier 1直接供貨台積電占比逾5成最高，但同時也有相當比例服務其他半導體客戶，顯示接單來源多元。

非製造業方面，已有或規劃服務台積電或半導體客戶者占29.2%，26.8%表示半導體、AI需求已帶動服務需求、客戶組成或營運投資變化，17.2%已經或規劃布局美國市場或服務據點。

陳馨蕙補充，非製造業不是直接「製造供應商名單」，而是扮演半導體需求背後物流、工程、專業服務、金融與通路節點等角色。

此外，產業布局美國的趨勢愈來愈顯著。中經院調查顯示，整體製造業已有或規劃布局美國者占28.2%。已布局者中，52.2%設立辦事處或業務據點，27.5%透過客戶／夥伴布局，15.9%設立工廠或產線，14.5%設立倉儲物流中心，透過墨西哥、加拿大或第三地布局者僅10.1%，顯示直接布局仍是主流，但工廠與產線門檻較高。

從產業來看，電子暨光學產業是直接切入與美國布局的核心，22%已切入供應鏈，54%營運已變化，38%已經或規劃布局美國，均為各產業最高。

電力暨機械設備方面，有20.6%已切入、41.2%營運已變化、29.4%已布局美國，呈現設備商貼近客戶廠區、建立跨區域服務能力的多點延伸。基礎原物料與化學暨生技醫療的美國布局，則較多由核心客戶與合作夥伴帶動。

另外，中經院也關注產業導入AI狀況，製造業已有69%導入、評估或規劃AI，31%完全未導入或未規劃；非製造業已有60.4%導入、評估或規劃AI，39.6%完全未導入或未規劃。

陳馨蕙表示，對企業而言，AI導入或許不是問題，但難以釐清後續成本效益，又得面對流程重組，才是真正難度。

半導體 中經院 製造業

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