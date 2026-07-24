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民間參與公共建設 逾2200億元商機上膛

中央社／ 台北24日電

財政部莊翠雲今天表示，去年民間參與公共建設投資金額新台幣3807億元創新高，今年招商大會再釋出案源94件、商機逾2200億元，包含海水淡化廠、再生水資源回收中心、社會住宅等，均為民生與國家產業發展的重要建設。

115年度民間參與公共建設招商大會今天登場，行政院政務委員陳金德、財政部長莊翠雲、財政部次長謝鈴媛、國發會副主委高仙桂、金管會副主委陳彥良、交通部次長伍勝園、農業部次長杜文珍、環境部次長葉俊宏，以及公股金融事業高層、各縣市代表等與會。

莊翠雲致詞時表示，在行政院推動「兆元投資國家發展方案」及「AI新十大建設」的帶動下，促參政策正邁向新的階段，已不再停留過去停車場等傳統建設，而是結合當前重要政策方向，朝向數位轉型、淨零永續及人工智慧（AI）等關鍵基礎設施全方位布局。

莊翠雲說，去年民間參與公共建設簽約件數達160件，投資金額一舉衝上3807億元，寫歷史新高。財政部將持續優化促參制度、精進法規及促成多元投資機制，吸引更多民間資源投入，公私協力推動國家穩健成長。

莊翠雲表示，本次招商大會彙整全台94件優質招商案源，釋出總投資商機逾2200億元，為繼去年之後，連續第2年釋出逾2000億元的商機規模，案源涵蓋民生與國家產業發展的重要建設，包括嘉義海水淡化廠、台中福田再生水資源回收中心案、雲林縣人文公園社會住宅案等。

陳金德提及，民間參與是推動國家建設的關鍵動能，行政院積極推動「兆元投資國家發展方案」，藉由各項策略引導民間資金投入國家建設，以發揮政府、企業及社會共贏的效益，預期在114年至117年間，達到全國民間投資金額6829億元的目標。

陳金德補充，今天招商大會94件招商案源中，投資金額逾10億元以上案件，占整體案件數比率為49%，金額比率為94%，雙雙創下近4年新高，代表各機關除了持續擴大民間參與公共建設外，也積極推出有具體規模效益的案子，擴散政策的效益。

高仙桂 莊翠雲 財政部

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