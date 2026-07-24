藍白未來帳戶草案大翻修！0-18歲兒少津貼提高至75萬元

立法院會24日上午黨團協商達成共識，下午將處理「台灣未來帳戶特別條例草案」，在野黨團挾人數優勢，預計表決將三讀通過藍白版本草案。在野黨團稍早再度修改草案第三條條文內容，將0-18歲成長津貼總額拉高至75萬元。

兒少帳戶有兩個版本將進入三讀表決，分別為國民黨團、民眾黨團共同擬具「台灣未來帳戶特別條例草案」及民進黨立委郭國文等18人擬具「台灣兒童及少年投資儲蓄帳戶條例草案」。由於在野黨具有人數優勢，因此預計將通過藍白版本。

藍白版本草案，今天稍早再度拋出最新修正的條文內容。最大的差異之處，是第三條有關兒少成長津貼的規範。並且，該條例將自公布日施行。

根據新修第三條條文指出，孩童0-6歲，由政府撥入新台幣6萬元至未來帳戶；兒少7歲至未滿18歲前，由政府撥入新台幣3萬元。計算0-17歲成長津貼，共為「前7年x 6萬元+後11年x 3萬元=75萬元」。

原始版本條文規範，適用對象為設籍台灣的0到12歲孩童，共約226萬人，政府將為12歲以下孩童每人先存入5萬元，每年再存入1萬元。民眾黨主席黃國昌當時表示，根據試算，若家長未額外提撥，孩童18歲成年後可領回33.9萬元。

預算方面，國民黨主席鄭麗文先前估算，開辦首年預算為1,130億元，後續每年大約260億元左右。原先條文第七條規定，「中央政府依本條例支應台灣未來帳戶，以13年為期程，所需經費上限為4,500億元。」

此次最新修改條文之後，估計預算也隨之大幅提升。新修的條文第七條改為「主管機關為辦理台灣未來帳戶及兒少成長津貼帳戶相關工作所需經費，由中央政府編列預算支應」，並未明確列出具體預算金額。

比較賴清德總統5月底拋出「0到18歲成長津貼」每月5,000元，0到18歲全部領滿約108萬元，其中36萬存入「兒少成長津貼專戶」，不另立專法，以作業要點執行，每年預算約1,875億元。