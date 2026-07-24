美301關稅取代122台灣稅率10％ 劉大年：關稅還沒完 兩項調查未公布

美國依據《貿易法》122條實施的全球10％關稅到期前夕，最新發布自24日起引用《1974年貿易法》第301條，對60個貿易夥伴徵收10％至12.5％關稅，其中，台灣適用10％。中經院區域發展研究中心主任劉大年今日表示，川普政府關稅政策表面混亂，實則核心戰略目標明確，以關稅為籌碼，成功促使日本、南韓、台灣等國增加赴美投資及採購，美方初步政策目標正逐步達成。

劉大年指出，川普政府近一年多來頻繁調整關稅措施，從最初宣布的高稅率，到如今多數國家回歸10％左右的基本稅率，顯示關稅並非最終目的，而是作為談判工具，藉此要求各國增加對美投資、擴大採購，以及配合美方其他政策要求。

他表示，美國此次改依301條款課徵關稅，實際稅率與先前並無明顯差異，主要是銜接既有措施，避免出現關稅空窗期；整體而言，目前各國適用稅率已較去年4月初宣布時明顯降低，反映經過一連串談判後，美方已透過關稅換取各國讓步。

台灣適用10％稅率，與主要競爭對手維持相近水準，劉大年認為，對台灣產業衝擊相對有限，但因各國關稅差距縮小，意味競爭條件趨於一致，台灣未來仍須持續關注美方後續關稅政策及相關談判進展。

不過，劉大年也提醒，此次稅率是以打擊「強迫勞動」執法不利為由的課稅，但「過剩產能」部分的調查結果尚未公布，台灣也在調查名單內，需持續關注。

此外，美國依《貿易擴展法》232條款進行的半導體等產業國家安全調查，同樣尚未公布最終措施，未來仍存在政策不確定性。劉大年認為，美方遲未公布相關結果，反映川普政府仍將關稅保留作為後續談判工具，持續要求各國增加投資及採購。