美301關稅定案台灣10% 張建一：半導體仍待7月底調查結果

美國公布301條款強迫勞動調查結果，對台灣適用10%關稅，低於日本、中國等部分競爭對手的12.5%。台經院院長張建一今（24）日表示，台灣稅率相對較低，對傳統產業反而有利；不過，與半導體更為相關的「產能過剩」調查結果預計7月底出爐，後續影響仍須密切觀察。

張建一表示，全球企業已逐漸適應美國關稅政策，因此這次301條款對整體經濟衝擊有限。目前美國針對強迫勞動議題公布首波調查結果，台灣適用10%稅率，而日本、中國等部分經濟體則提高至12.5%，相較之下，台灣出口競爭條件反而較佳。

張建一指出，台灣近年持續就強迫勞動議題與美方溝通，也提出具體改善措施，美方對台灣相關作法給予正面評價，因此獲得較低稅率待遇。加上過去台灣未與美國簽署自由貿易協定（FTA），出口關稅原本相對不利，如今在新的貿易架構下，對傳統產業反而形成相對優勢。

然而，張建一也提醒，目前301條款僅公布強迫勞動調查結果，與半導體較為相關的「產能過剩」的調查仍未出爐，預計7月底將有進一步結果。目前台灣半導體直接出口美國的比重並不高，多數仍出口至中國大陸，再由下游製造成終端產品。若美方未來認定，只要產品內含非美國製造晶片也須課徵關稅，屆時對供應鏈的衝擊恐將擴大，仍須觀察美方最終課稅方式。

台經院產經資料庫總監劉佩真分析，301條款對台灣半導體業的影響，須區分先進製程與成熟製程來看。其中，先進製程主要涉及美方232條款、屬於國家安全範疇，受此次301調查影響相當有限，相較之下，成熟製程因涉及全球產能過剩議題，受301條款影響較大。

不過，劉佩真認為，國內二線晶圓代工業者，近年早已因應中國大陸紅色供應鏈競爭，加速產品升級與轉型，甚至切入AI相關應用，因此即使未來調查結果出爐，實際衝擊可望低於市場預期，後續仍期待台美雙方能透過協商，爭取更有利條件。