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台經院：GDP上修至10.38% 通膨保2但仍有四大隱憂

經濟日報／ 記者洪安怡／即時報導
國內生產毛額（GDP）示意圖。圖為建築業。圖／AI生成
國內生產毛額（GDP）示意圖。圖為建築業。圖／AI生成

台經院今（24）日發布最新經濟展望，將今年台灣經濟成長率（GDP）由4月預測的7.56%大幅上修2.82個百分點至10.38%，物價方面則預估今年消費者物價指數（CPI）年增率為1.98%，維持在2%警戒線以內。台經院景氣預測中心主任孫明德提醒，今年物價面臨中東地緣政治、AI帶動電子產品漲價、超級聖嬰現象、去全球化四大推力，整體通膨壓力不可輕忽。

台經院成為繼中研院、中經院等機構後，第三家上調今年GDP至10%以上的國內主要經濟智庫。台經院院長張建一指出，全球AI應用爆發帶動硬體需求強勁，加上科技巨頭如Google持續擴大資本支出，供應鏈訂單源源不絕；持續暢旺的出口需求也逐步外溢到內需，加上股市熱絡帶動財富效果、車市表現優於去年，以及出國旅遊帶動相關消費，促使經濟成長動能全面開花。

針對物價走勢，張建一坦言，中東局勢局勢反覆，國際油價自低點反彈近四成，對全球通膨造成相當壓力，未來國內物價走勢仍須密密切觀察中油油價與台電電價承受壓力，包含進口LNG與石油的成本衝擊。

孫明德分析，今年國內物價上漲主要來自四大關鍵因素：除了中東局勢帶動上半年油價波動外，還有AI需求的排擠效應；AI伺服器大量搶購記憶體與被動元件，推升消費性電子產品成本，甚至出現電腦價格單月調漲兩成的情況。

第三是超級聖嬰現象，孫明德指出，超級聖嬰年一般是2至7年一次，今年已確認是超級聖嬰年，恐導致亞洲乾旱，衝擊糧食產量，讓下半年糧價看漲；第四則是去全球化導致結構性成本上升，供應鏈分散設廠使得生產成本大幅遽增，部分台廠赴美設廠成本高達台灣的四倍，終端售價勢必反應成本。

至於中東局勢對通膨的實際衝擊，孫明德進一步分析，中東衝突雖為物價帶來上漲壓力，但整體影響低於先前預期，主因有三點：第一，戰備庫存發揮緩衝作用；前期國際油價高點落在每桶100美元左右，未出現暴漲，主因就是各國庫存充裕，適時發揮穩定供應的功效，惟進入下半年後仍需密切觀察庫存消耗動向。

第二，戰事爆發的時間點出現緩衝期。中東衝突於3月擴大時，正值歐洲冬季結束、能源需求降溫的淡季；但隨著時間推移至7、8月，歐洲各國將陸續啟動天然氣補庫存作業，恐為下半年的能源價格注入新一波上漲動力。第三，全球綠能替代效應顯現。過去十年全球積極推動再生能源，去年全球再生能源發電量已占三成以上，正式超越煤炭成為最大電力來源，結構性的能源轉型顯著削弱了傳統中東油氣對全球物價與通膨的支配力。

台經院 通膨 中經院

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