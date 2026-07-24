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美301關稅揭曉 台灣獲10%不疊加優惠待遇、優於日韓越南

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

美國貿易代表署（USTR）正式公布針對全球供應鏈強迫勞動議題的「301條款調查結果」及最新加徵關稅架構。根據最新分類，台灣與歐盟同列最優待遇，適用「10%不疊加最惠國（MFN）關稅」機制，代表台灣在勞動權益保障及供應鏈透明化方面獲得美方肯定，也有助降低出口美國的關稅負擔。

依據USTR公布內容，各國依經貿及勞動標準分為四類，301關稅介於10%至12.5%，並分為「不疊加」及「與MFN關稅疊加」兩種方式。

其中，台灣與歐盟是唯二適用「10%不疊加MFN」的兩個經濟體。若產品原有最惠國關稅（MFN）低於10%，301關稅僅補足至總稅率10%；若產品MFN稅率已達10%或以上，則不再額外加徵301關稅。

另外，共有17個國家適用「10%加MFN」模式，包括阿根廷、孟加拉、柬埔寨、加拿大、厄瓜多、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、印度、印尼、約旦、馬來西亞、墨西哥、巴基斯坦、斯里蘭卡、千里達及托巴哥及英國。

日本、南韓及瑞士則適用「12.5%不疊加MFN」制度，即若原有MFN關稅低於12.5%，301關稅補足至12.5%；若MFN已達12.5%以上，則不再加徵。

至於中國大陸、香港、越南、泰國、新加坡、菲律賓、澳洲、紐西蘭、巴西、智利、南非等38個國家及地區，則適用「12.5%加MFN」模式，須直接在原有最惠國關稅基礎上再加徵301關稅。

此次台灣適用的「不疊加」機制，可有效降低出口產品關稅負擔。例如產品原有MFN稅率為3%，301關稅僅補足7%，使整體關稅達10%；若原有MFN稅率已達10%以上，則無須再負擔301額外關稅。

相較之下，日本、南韓雖同樣採不疊加機制，但門檻提高至12.5%；而越南、泰國、新加坡、印尼、馬來西亞、中國大陸及印度等主要競爭對手，則適用301關稅與MFN關稅疊加制度，整體關稅負擔相對較高。

整體而言，台灣此次與歐盟並列最優惠待遇，在赴美出口關稅條件上優於多數亞洲競爭國家，有助維持台灣產品在美國市場的競爭力，並鞏固出口優勢。

行政院台美經貿工作小組召集人、行政院副院長鄭麗君指出，美方肯認我國在「台美對等貿易協定（ART）」中對強迫勞動貨品進口政策所作之承諾，因此給予我國此項301調查稅率為10%且不疊加MFN稅率的相對優惠待遇，以及有特別針對台灣的豁免清單；然而美方尚未公布「結構性產能過剩」301調查結果，以及兩項301調查皆完成後仍待美方做最終稅率的決定，我方將持續與美方保持密切聯繫，致力維繫我國在ART及MOU談判中獲得的優惠待遇。

關稅 越南 日韓

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