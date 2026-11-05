從財富累積到永續傳承 北富銀打造家族辦公室平台 協助高資產家族實現財富治理

當全球迎來史上最大規模的財富移轉浪潮，高資產家族面臨的課題，已不只是創造財富，而是如何讓財富跨越世代、延續家業，並將家族價值傳承下去。

根據國際研究機構推估，未來20至30年間，全球將有超過83兆美元財富進入世代移轉階段。對企業主與高資產家族而言，如何因應接班安排、家族治理、跨境資產整合及價值傳承等議題，建立可長期運作的財富治理架構，已成為家族永續發展的重要關鍵。

北富銀觀察，高資產客戶需求已從個人資產增值，延伸至家族治理與世代傳承。因此，北富銀以私人銀行品牌「富御恆傳」為核心，串聯企業金融、私人銀行、家族辦公室與跨境財管平台，打造全方位高資產服務生態圈，協助客戶從財富管理邁向財富治理，從資產傳承走向價值傳承。

北富銀家族辦公室主持人徐筱君。 圖／北富銀提供

北富銀家族辦公室主持人徐筱君。 圖／北富銀提供

財富傳承面臨四大挑戰 家族治理成關鍵課題

許多人認為完成財產分配就等於完成傳承規劃，但財富能否真正「傳下去、留得住、傳得久」，往往取決於是否提前化解以下風險。

一、稅務合規風險

隨著稅制法規完善、稅務查核技術提升，以及CRS等國際資訊交換機制普及，財富移轉已進入高度透明時代。不少人誤以為將資金移轉至境外後再贈與子女即可免稅，然而只要具備我國稅務居民身分，境外財產贈與仍可能納入課稅範圍。若未依法申報，不僅可能補稅，更可能面臨罰鍰。

二、財產流向風險

除了稅務問題，財產的流向路徑同樣需要妥善安排。曾有客戶提前移轉資產給獨子，未料多年後子女婚姻破裂，相關財產因夫妻剩餘財產分配制度而流向家族外部。此外，法定繼承人及特留分制度，也可能使財產分配結果與預期產生落差。因此，如何確保資產依照自身意願傳承，是規劃的重要課題。

三、控制權流失風險

許多企業主重視資產分配公平性，卻忽略控制權延續的重要性。例如將股權平均分配給多位子女，當家族成員經營理念出現分歧，可能影響決策效率，甚至造成經營僵局。傳承規劃不僅要思考財產如何分配，更要考慮企業如何持續經營與發展。

四、家族紛爭風險

許多父母認為子女感情融洽，不會因財產發生爭議。然而，真正引發衝突的往往不是財富多寡，而是對公平的認知差異。若缺乏清楚的分配規則與溝通機制，即使原本和睦的家庭也可能產生矛盾。傳承規劃的目的並非防範家人，而是透過制度建立共識，促進家族和諧。

傳承規劃四大原則 建立家族永續基礎

面對上述挑戰，北富銀建議高資產家族可從以下四項核心原則著手：

一、三權分立

許多父母擔心資產移轉後，子女缺乏管理能力導致資產減損。因此，現代傳承規劃常運用信託或閉鎖性公司等工具，將所有權、控制權與收益權適度分離，一方面提前做好財富安排，另一方面保留必要控制權，逐步培養下一代接班能力。

二、治理制度化

成功的傳承不只是資產移轉，更是家族治理制度的建立。透過信託、保險、遺囑及閉鎖性公司等工具，運用具有法律效力的條款設計，可將決策機制、權利義務及財富分配原則制度化，降低未來爭議風險。沒有任何一種工具能解決所有問題，唯有依家族需求整體規劃，才能發揮最大效益。

三、資產隔離與保全

人生與企業經營過程中，難免面臨婚姻、債務、訴訟或事業風險。因此，建立適當的資產保全機制與財富防火牆，隔離部分核心資產，是傳承規劃的重要一環。當風險發生時，仍能保護家族財富，降低衝擊。

四、建立有效溝通

許多家族傳承衝突的根源來自缺乏有效溝通。尤其在華人社會中，父母對公平的理解未必與子女一致。因此，建立家族會議或溝通機制，讓家族成員理解規劃背後的理念與考量，做好預期管理，往往比單純的財產分配更加重要。

圖／北富銀提供

家族辦公室 傳承工程的總建築師

面對日益複雜的家族財富管理需求，家族辦公室已不只是資產管理平台，更是整合家族治理、企業發展與價值傳承的重要樞紐。北富銀指出，家族辦公室如同傳承工程的「總建築師」，協助家族從整體需求出發，建立兼顧財富成長、風險管理與家族共識的治理架構。

家族辦公室可協助家族量身打造傳承藍圖，透過信託、控股架構、遺囑及保險等工具，兼顧控制權、收益權與資產保全需求；對於擁有海外資產或跨境事業的家族，則可協助梳理全球資產布局，建立合規管理架構，降低跨境稅務與法律風險。

此外，傳承規劃往往涉及律師、會計師、信託顧問及投資專家等不同領域專業人士，家族辦公室可擔任整合平台，將複雜的專業內容轉化為容易理解的語言，協助家族做出適切決策，提升執行效率。

除了守護家族財富外，也可透過公益慈善規劃，將家族理念轉化為具體社會行動，不僅凝聚家族成員情感，更有助建立良好家族聲譽，讓下一代在財富與價值雙重基礎上穩健成長。

從資產傳承到價值傳承 實現家族永續願景

財富的價值，不在於擁有多少，而在於能否跨越世代持續創造影響力。

北富銀認為，傳承從來不是一次性的資產移轉，而是一項結合法律、稅務、治理與家族價值的長期工程。隨著家族成員增加、資產規模擴大與全球化布局深化，唯有透過專業且系統化的規劃，才能有效降低風險、凝聚共識，並守護家族核心價值。

面對全球財富移轉浪潮，家族辦公室所扮演的，不只是財富管理者，更是家族治理文化的建立者。透過「富御恆傳」品牌及家族辦公室平台，北富銀將持續結合金控資源、跨境網絡與專業顧問團隊，陪伴高資產家族從個人財富管理走向家族財富治理，從資產傳承走向價值傳承，實現基業長青與家族永續的長期願景。