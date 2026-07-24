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宏碁創辦人施振榮獲東方領袖人物　傳賢不傳子打造企業接班典範

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
信義企業集團提供
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《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

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企業經營最具挑戰的階段，往往不是創業初期，而是在規模擴大後，如何將制度、人才與核心價值延續下去。對許多企業而言，接班不只是職位交替，更關乎企業文化與競爭力能否長久傳承；究竟該交棒給家族後代，或選擇更適合的人才接任，也成為企業治理的重要課題。

台灣上市櫃公司協會首屆「東方領袖人物」揭曉，由宏碁創辦人施振榮獲得肯定。該獎項旨在表彰對台灣經濟發展具重要貢獻，並在創新、傳承與卓越經營上展現長期影響力的企業領袖。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近一年（2025/7/21～2026/7/20）與「施振榮」相關的討論，發現網友關注焦點集中於「宏碁、微笑曲線、傳承、永續、貢獻、思維」等熱門字詞，也反映施振榮在科技產業發展、企業治理與人才傳承上的長期影響力。

針對施振榮獲獎，網友紛紛表達肯定，有人表示「施先生貢獻台灣很多，帶起IT產業的興盛，對台灣貢獻有大功」；也有人認為「Stan哥真正實至名歸！台灣電腦教父、AI啟蒙者」、「施先生對台灣資訊業發展的貢獻大家有目共睹，得此殊榮是實至名歸」。

「東方領袖人物」的評審團也指出，施振榮長年以「微笑曲線」理論推動產業升級，也跳脫家族企業常見的接班模式，實踐「傳賢不傳子」，成為企業傳承與公司治理的代表案例。

企業接班不只看血緣　施振榮「傳賢不傳子」受肯定

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對企業而言，接班安排不只是決定誰接下領導位置，更關乎企業文化、經營理念與競爭力能否延續。施振榮推動宏碁發展多年，不僅建立企業基礎，也培養出一批深刻影響台灣科技產業的人才，展現企業傳承不只是血緣延續，更是人才培育與價值傳遞。

總統賴清德出席頒獎典禮時表示，施振榮為台灣科技產業奠定深厚基礎。現場也匯聚多位宏碁體系出身的重要企業領袖，包括宏碁集團董事長陳俊聖、緯創資通董事長林憲銘、和碩聯合科技董事長童子賢等，呈現宏碁多年累積的人才培育成果，也見證施振榮對台灣科技產業的長期影響。

從微笑曲線到王道理念　企業經營如何留下長期影響？

談到這次獲獎，施振榮笑著說「責任更大了，還好身體還可以，能繼續打拚！」回顧一路走來，他提到，人生有很多意外轉折。第一次大專聯考時，他數學只考9分，在母親期待下重考後，成為交通大學電子工程系第一屆學生；他也笑說，「如果我英文比較好，就會去念台大物理系，台灣電子工業可能就不太一樣了」。

從開發台灣第一台電算器、掌上型電算器，到石油危機後創辦宏碁集團，施振榮一路參與台灣科技產業起飛的重要階段。當時他看好微處理機將帶動第二次工業革命，因此宏碁以「微處理機的園丁」自許，希望把握產業轉型機會，而不是錯過時代浪潮。

後來施振榮1992年提出「微笑曲線」理論，指出企業若只停留在製造代工，附加價值相對有限；若能往前端研發、設計，或後端品牌、行銷與服務延伸，才更有機會提高競爭力。這個概念也成為台灣企業思考品牌、研發與產業升級時，常被引用的說法。

除了產業策略，施振榮長期倡議的「王道」理念，也讓外界看到另一種企業經營思維。他回憶，當年塑造非主流的組織文化「人性本善」時，很多人警告他這樣會吃虧，但事實證明，自己不但沒有吃虧，還讓很多人的潛力發揮出來。

從王道文化到永續經營　企業典範引領共好價值

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本屆評審主席、書香文化教育基金會董事長暨逢甲大學人言講座教授許士軍表示，施振榮將東方智慧融入企業經營，在ESG成為全球主流之前，就已實踐兼顧利他與永續的經營哲學。從產業升級、企業治理、人才傳承，到文化藝術、公益、科技創新與淨零發展，都能看見他的長期投入。

台灣上市櫃公司協會理事長、信義企業集團創辦人周俊吉也指出，施振榮畢生推動創新，倡導王道文化，強調「共創價值、共享成果、永續發展」，不只開創泛宏碁集團40多家上市櫃公司，也深深影響台灣科技產業，並為全球企業治理提供具有東方思維的參考典範。

企業治理與永續經營要真正落實，除了仰賴個別企業家的投入，也需要更多企業之間的交流與學習。台灣上市櫃公司協會長期透過企業交流、政策對話、講座學習、產業合作與公益參與，建立上市櫃企業主與專業人士共同學習的平台。東方領袖人物獎也是周俊吉擔任理事長任內推動的重要項目之一。

適逢任期即將屆滿，周俊吉也以信義企業集團長期秉持的「先義後利」理念與企業界共勉，強調企業若要走得長遠，除了獲利，也需要兼顧誠信、人才培育與社會責任。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年7月21日至2026年7月20日。

資料來源：

大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『施振榮』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註)作為本分析依據。

*註 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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宏碁 施振榮 軟體

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