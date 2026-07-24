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美強迫勞動301關稅出爐 台灣同日、韓、歐盟關稅10%或12.5%

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
圖為美國貿易代表署（USTR）入口。 聯合報資料照
圖為美國貿易代表署（USTR）入口。 聯合報資料照

美國川普政府23日根據1974年貿易法第301條的強迫勞動調查結果，針對60個經濟體課徵關稅；美國貿易代表署指出，針對歐盟、台灣、日本、韓國及瑞士特定未獲豁免的產品，關稅稅率將為10%或12.5%。

美國總統川普援引1977年的「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對全球各國徵收的對等關稅政策已被美國聯邦最高法院裁定違法；川普政府現階段援引「1974年貿易法」中的第122條款，針對大多數的全球進口商品課徵10%的臨時附加關稅，作為替代方案，不過為期150天的第一波臨時附加關稅將於美東時間7月24日到期。

川普政府則針對數十個國家分別根據1974年貿易法第301條，展開產能過剩與強迫勞動的調查。

美國貿易代表署23日公布強迫勞動的調查結果，指在川普的指示之下，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）針對未能立法或有效禁止進口強迫勞動商品的經濟體ㄝ依據 1974 年貿易法的第 301 條採取最終行動，對60個經濟體課徵關稅。

葛里爾透過新聞稿表示，川普體認到，數十年來的道德勸說未能從全球供應鏈中根除強迫勞動，指美國實施強迫勞動的進口禁令已有將近一世紀之久，認為美國的貿易夥伴早該採取同樣的行動；葛里爾表示，美國今天的行動將開始糾正這些既侵犯人權又扭曲貿易的做法。

根據貿易代表署提供的事實清單指出，美國的貿易夥伴若承諾採納，並有效執行禁止進口強迫勞動產品，將適用10%的關稅稅率；未能採納禁止進口強迫勞動產品的貿易夥伴，則適用12.5%的關稅稅率。

貿易代表署新聞稿指出，針對已實施強迫勞動進口禁令、承諾透過「互惠貿易協定」實施並執行此類禁令，或者已實施部分規範來阻止特定強迫勞動產品進口的經濟體，其301條款關稅的稅率為 10%，包括阿根廷、孟加拉、柬埔寨、加拿大、厄瓜多、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、印度、印尼、約旦、馬來西亞、墨西哥、巴基斯坦、斯里蘭卡、千里達及托巴哥，以及英國。

而針對歐盟、台灣、日本、韓國和瑞士未獲豁免的產品，其301條款關稅的稅率為10% 或12.5%；新聞稿並指出，這是扣除最惠國（MFN）稅率後的淨額。其他經濟體的301條款關稅稅率則為12.5%。

不過，在台灣的部分，聯邦公告則提到，台灣關稅的計算方式以美國最惠國（MFN）關稅為基準進行調整，若MFN 關稅大於10%，該產品的301關稅為0%；如果MFN關稅小於10%，總關稅總和將則為10%。

此外，貿易代表署事實清單也列出五類可獲豁免的產品，其中四類包括若被加徵關稅，可能導致美國國內供應短缺的原物料；可能衝擊整體經濟的產品；無法在美國以足夠數量或合理價格種植、生產，也無法從其他來源取得的產品；以及加徵關稅可能無助於大幅消除調查認定可採取行動的行為、政策及做法的商品。

歐盟 關稅 貿易法

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