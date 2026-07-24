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工總：傳產嚴峻 盼雇主提繳率不動

聯合報／ 記者林海歐芯萌葉冠妤／台北報導

勞工團體要求修法提高勞退新制雇主提繳率，工總表示，目前台灣經濟總體來看，在ＡＩ的帶動下發展很好，但是傳統產業，也就是工總所屬的會員企業，卻面臨嚴峻的挑戰，因此希望不要在這個時候去調整雇主法定提繳率。經濟部則建議，可放寬勞工自願提繳上限，勞工依自身財務能力增加退休準備的彈性。

工總指出，勞工團體當然有其立場，但是現在產業環境變動太大，美伊戰爭還未平息，希望讓產業有一個穩定的發展環境，這樣對勞工與企業來說，才是雙贏的結果，因此希望百分之六的法定提繳率就維持不動。

商總理事長許舒博也說，事實上，雇主的負擔是最重的，勞團不能一味地要求資方，是否也該要求政府也增加？他更表示，台灣現在是「Ｋ型社會」，高科技產業特別好，但是在九百萬的勞工人口裡面只占一百萬，其餘都是傳統產業與服務業。

許舒博認為，企業不贊同增加雇主提撥並非不願意照顧員工，而是傳產環境並不好是事實，且企業不管獲利與否都有繳稅，只要求資方並不合理，若要提高，政府也應該一起負擔。

經濟部建議，勞退制度改革應採「鼓勵自主、穩健漸進」方向，避免增加企業法定人事成本；並透過政策誘因（如投資抵減或補助獎勵）鼓勵企業依經營能力自主提高提繳或提供額外退休福利。此外，可放寬勞工自願提繳上限，提供勞工依自身財務能力自主增加退休準備的彈性，強化個人退休保障，並同步提升勞退基金投資效益及完善制度誘因，在不增加企業法定成本負擔的前提下，逐步提升勞工退休所得保障。

財政部表示，所得稅法第卅三條第一項規定，營利事業依勞工退休金條例提繳之勞工退休金，每年度得在不超過當年度已付薪資總額的百分之十五限度內，以費用列支。若雇主提高退休金提繳率超過百分之六，認列費用可自營利事業所得額中減除。

中華民國全國中小企業總會副秘書長楊梓銘也說，中小微企業負擔能力較弱，這是事實，應鼓勵企業多提繳，提供租稅優惠，以及想辦法提升勞工自提率。

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