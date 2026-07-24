勞退改革 勞團：立院速排審 別以口號騙勞工

今年的五一勞動節，逾六千名勞工上街頭，高喊勞工退休金新舊制改革，除提高新制雇主提繳率，也要打開舊制基數上限、提高資遣費上限、移工全面納保。五一行動聯盟昨在記者會上也強調，不管現在有多少修法版本，最重要的是何時排案、何時審查、何時三讀？呼籲立院盡速排審，必須拿出實質進程，不能再以口號、提案數欺騙勞工。

立院國民黨團書記長林沛祥、民眾黨立委邱慧洳皆到場表態支持。朝野立委後續在公聽會上也多有發言。

台北市產業總工會秘書長陳淑綸說，針對勞退金修正案，立院第十一會期的朝野立委至少提出了十一個版本，無論將勞退新制雇提一步到位或逐年提高至百分之八、百分之九甚至百分之十二，真正重要的是「何時排案？何時審查？何時三讀？」

針對勞動部日前端出的純舊制勞工自提銜接新制專戶措施，聯盟批評，那只是行政作業的「零碎補洞」，完全沒有碰觸到最核心的「雇主強制提繳率」結構性問題，修法明訂提高新制雇主提繳率，才能使基層勞工退休後獲得足夠的所得替代率，有效縮小未來的階級與貧富差距。

五一行動聯盟強調，提案只是表態，通過才是政績，呼籲立院在接下來的會期將勞退條例列為最優先法案，絕不能再以「評估企業調適力」為由，無底線拖延。