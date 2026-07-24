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零售業績表現 超乎預期

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部昨（23）日發布6月零售業營業額4,213億元，年增8%，表現超乎預期，主因車市買氣回溫，及業者持續透過擴展營運規模、發展多元行銷活動與優化商品結構，吸引來客數並提升消費動能，致汽機車零售業年增19.1%。

經濟部統計處副處長陳玉芳表示，6月汽機車零售業營業額853億元，為歷年同月次高，年增率為19.1%，結束連續五個月負成長，由黑翻紅。若排除春節過年因素，19.1%的成長幅度為近三年最高。

陳玉芳表示，車市明顯回升，主要是車商大促銷，及進口車銷售增加、交車集中在6月所致。展望未來，去年下半年基期低，但之後會進入民俗月銷售淡季，車市後續要再觀察。

統計處指出，若零售業不計列汽機車零售業，6月零售業營業額年增5.5%，由此可見車市回溫的貢獻度。除了車市回溫外，電子購物及郵購業年增7.3%、百貨公司年增8.9%、資通訊及家電設備零售業年增6.4%、量販店年增6.5%、便利商店年增3.2%；燃料零售業因油品價格高於上年同月，年增11.9%。整體表現皆佳。

經濟部昨日發布6月零售業營業額為4,213億元，餐飲業營業額為892億元，雙創歷年同月新高；年增率分別為8%及4.6%，呈連五個月正成長，反映內需持續熱絡。累計上半年，零售業營業額達2兆4,627億元、餐飲業達5,535億元，雙雙創歷年同期新高；年增率分別為4.1%、4.2%。

零售業 車市 經濟部

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