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美301關稅鎖定60國 台歐英估課10%

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國貿易代表葛里爾廿二日在國會聽證會指出，最快在美東時間廿三日公布三○一條款強迫勞動調查的回應行動，包括對六十個貿易夥伴課徵百分之十與百分之十二點五關稅

葛里爾在聯邦參議院財政委員會「總統二○二六貿易政策議題」聽證會書面聲明中，提出上述建議。

葛里爾的聲明寫道，美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）已對美國排名前六十的貿易夥伴，就欠缺強迫勞動法令，及未有效執行強迫勞動商品進口禁令進行調查。ＵＳＴＲ六月二日公布調查相關報告，發現這些國家沒有法規或未有效執行禁令，這對美國商務造成不合理負荷。

ＵＳＴＲ六月公布調查結果時建議，依各經濟體處理強迫勞動商品議題的情況加徵關稅，其中台灣、歐盟、英國、加拿大、墨西哥等建議適用百分之十稅率，日本、南韓、中國、印度及越南等則建議適用百分之十二點五稅率。

美方六月初公布調查結果後，依照三○一調查程序，收集公眾意見並召開公聽會。葛里爾聲明指出，調查期間，ＵＳＴＲ收到超過一千六百項回應建議，就調查進行第二輪公聽會期間，有一○七名證人提供證詞。

美國總統川普的對等關稅措施二月遭聯邦最高法院判決違憲，立即撤銷，川普隨即引用一九七四年貿易法第一二二條，對全球課徵百分之十關稅，但一五○天效期將於廿四日屆滿。各界普遍認為，川普政府因此透過貿易法三○一條調查，建立新法律依據，將強迫勞動議題作為加徵關稅理由，讓關稅措施能在一二二關稅到期後持續實施。

三○一關稅不像一二二關稅有期限限制，完成調查後三○一關稅可持續實施，直到美方認定相關貿易問題已獲改善或政策另有調整，被視為川普政府延續關稅政策的重要法律工具。

除了強制勞動關稅，美國政府也正調查台灣、中國、歐盟、日本、墨西哥、南韓和印度十六個國家，表示這些國家故意維持過剩產能，透過補貼製造業損害美國廠商利益。這項調查結果可能在幾周內公布，讓美國對這些國家加徵關稅。

關稅 葛里爾 國會

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