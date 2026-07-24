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工業、製造業生產連28紅 受惠先進製程、封測等挹注動能

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
6月工業生產指數、製造業生產指數雙創歷年單月新高，寫下連28紅。聯合報系資料照
6月工業生產指數、製造業生產指數雙創歷年單月新高，寫下連28紅。聯合報系資料照

經濟部昨（23）日公布6月工業生產指數139.44、製造業生產指數142，雙創歷年單月新高，年增率分別為22.95%、24.34%，皆呈連28紅。

經濟部表示，受惠於國際科技巨擘投入AI基礎建設，將為台灣半導體先進製程、高階封測及伺服器相關供應鏈挹注豐沛動能，支撐下半年製造業生產動能。

近一年工業生產指數
近一年工業生產指數

經濟部統計處副處長陳玉芳表示，AI需求強勁，惟去年下半年製造業生產基期已高，因此會抑制下半年成長率。預估7月製造業生產指數約落在141.99至145.99，年增22.0%至25.5%。

陳玉芳表示，6月製造業生產受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求維持強勁，推升資訊電子產業生產動能；惟部分傳統產業因市場競爭及需求回升力道不足，而續呈減產，抵銷部分增幅。累計上半年工業生產指數、製造業生產指數創歷年同期新高，分別年增19.82%、21.24%。

經濟部統計，6月電子零組件業生產指數152.73，創歷年單月新高，增產30.37%，已連30個月正成長；主因是12吋晶圓代工、主機板、動態隨機存取記憶體、IC封測、IC設計等產品生產成長。累計1至6月年增20.81%。

電腦電子產品及光學製品業6月生產指數397.03，創歷年同月新高，增產45.05%，連36個月正成長；主要是伺服器、交換器、半導體檢測設備及零組件、固態硬碟、光纖傳輸裝置及元件等產品生產增加。累計1至6月年成長81.85%。

在傳統產業方面，陳玉芳指出，受惠半導體業者持續擴充產能，加上部分鋼廠上年同月產線排修減產，比較基數較低，6月機械設備業年增17.24%、基本金屬業年增7.43%；化學材料及肥料業、汽車及其零件業則因市場需求保守，部分廠商停車檢修或調節減產，致分別年減11.66%及1.72%。

她分析，部分傳產生產仍未轉為正成長，自今年3月傳產生產動能也有逐漸穩定成長態勢，雖未到明顯復甦，同時傳產仍面臨全球產能過剩之競爭，惟受惠於AI及電子產品需求外溢，傳產表現相對穩定。

製造業 封測 經濟部

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