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AI投資拖累 Google現金流破天荒轉負
Google廿二日公布第二季財報表現優異，雲端業績飆升百分之八十二，每股收益九點一一美元。但引發市場關注的是Google持續ＡＩ投資，再度上調全年資本支出預估至一九五○億至二○五○億美元，龐大支出使單季自由現金流首度出現負五十九億美元，是Google史上首度自由現金轉負數，市場擔憂ＡＩ資本投入無法獲得相應回報，廿三日開盤一度重挫逾百分之六。
Google本季淨利雖高達千億美元，但其中九九○億美元為「其他收入」，來自Anthropic以及SpaceX。Anthropic最新一輪融資提升了估值，SpaceX上個月完成股票公開發行，貢獻每股盈餘六點二六美元。扣除相關數字，核心每股盈餘約為二點八五美元，低於華爾街預期的二點八九美元，換句話說，Google核心業務實際表現不佳。
更令市場震驚的是，以強勁現金流著稱的Google出現首次單季自由現金流轉負，狂砸ＡＩ投資令投資人擔心回收成果。
面對罕見的負現金流，Alphabet財務長阿胥肯納吉坦言，資本支出大幅上修使短期自由現金流面臨壓力，ＡＩ基建投資可能持續對損益表與現金流造成壓力。
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