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雇主勞退提繳率 學者：以租稅優惠鼓勵企業
立法院昨（23）日舉行「勞退新舊制相關修法」公聽會。淡江大學風險管理與保險學系副教授郝充仁認為，如果強制提高雇主提繳比例，視企業規模、員工年資而定，只要設定條件就很容易產生不公平，建議先以財政部的租稅優惠來做鼓勵。
郝充仁表示，20年前，大家曾討論勞退制度可採「兩制並存」，一個是「個人帳戶制」，另一個是「團體年金保險制」。郝充仁建議可以把「團體保險」部分拿回來，設定一段閉鎖期，規定勞工就職多久才能拿這筆錢，也有助企業留才；這部分可用銀行信託、保險公司的商品去做包裝。
銘傳大學法律系法律學院院長劉士豪表示，真正的老年保障有三層：第一層是勞保，第二層是勞工退休金，第三層是企業年金。若勞退提繳率能提高誘因，讓勞資雙方共同提到10%至12%，那麼勞工退休保障的第二層會急速提高。
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