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雇主勞退提繳率立委喊拉高 資方代表：恐加重傳產、中小企負擔

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
勞團呼籲，現行勞退提繳水準，不足以確保勞工退休後維持基本生活品質，喊話政府提高雇主負擔。聯合報系資料照
勞團呼籲，現行勞退提繳水準，不足以確保勞工退休後維持基本生活品質，喊話政府提高雇主負擔。聯合報系資料照

朝野各黨立委提出11版《勞工退休金條例》修法，主張將新制勞退雇主強制提繳率，自現行6％提高到8％至9％。

立法院衛環委員會昨（23）日舉行公聽會，資方代表強調，產業K型化發展，修法恐加重傳產、中小企負擔，建議先思考提高勞工自提。

新制勞退修法各方意見
新制勞退修法各方意見

經濟部昨日也表示，勞退制度改革應採「鼓勵自主、穩健漸進」方向，避免增加企業法定人事成本。

隨物價通膨，生活成本提高，勞團呼籲，現行勞退提繳水準，不足以確保勞工退休後維持基本生活品質，喊話政府提高雇主負擔。

截至目前，立法院跨黨派立委共提出11案勞工退休金條例修法，主要都是拉高雇主負擔率，如立委賴瑞隆、羅智強、柯志恩、牛煦庭等人希望提升至9%；立委馬文君、郭國文、民眾黨團則提案提高至8%。立委鄭天財則主張增訂「中央主管機關提撥3%」。

工總副秘書長陳鴻文表示，當前產業結構K型化，已嚴重失衡。現行勞保、勞退、健保法定成本，對中小企業、傳統而言負擔很大，而目前勞工自提率僅17.2%，建議先提升這部分。

商總勞資關係促進委員會副主委徐銀樹也盼，維持現行法定雇主負擔6％下限。商總認為，政府可透過租稅優惠、獎勵措施等政策誘因，鼓勵企業提高提繳率，而不是修法強制企業都要提高。

經濟部建議，勞退制度改革應採「鼓勵自主、穩健漸進」方向，避免增加企業法定人事成本；並透過政策誘因（如投資抵減或補助獎勵）鼓勵企業依經營能力自主提高提繳，或提供額外退休福利。

經濟部另建議放寬勞工自願提繳上限，提供勞工依自身財務能力自主增加退休準備彈性，以強化個人退休保障。並同步提升勞退基金投資效益及完善制度誘因，在不增加企業法定成本負擔前提下，逐步提升勞工退休所得保障。

勞動部表示，將持續聽取各界意見，逐步檢討退休金制度，現階段運用多元管道鼓勵勞雇提高提繳率，也與金管會合作，將「提高提繳率」列入2026年ESG評鑑的進階加分項。

雇主 勞工退休金 修法

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