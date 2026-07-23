行政院「離岸風電專案小組」 經濟部：優化3-4、3-5期開發程序

經濟部次長賴建信表示，2023年之後，全球通膨、升息，導致很多風場的建置成本提升，造成了財務投資障礙。未來對於3-3及3-4、3-5期的開發，經濟部將優化程序。至於是否成立專案小組列管開發案場，政院也會有「離岸風電專案小組」進行跨部會協調，解決開發商遭遇的問題。

總統府氣候變遷委員會第八次會議23日舉行，由經濟部報告「我國離岸風電中長程發展規劃」。

經濟部次長賴建信於會後表示，台灣僅用近10年時間，即完成500座風力機，相較歐洲國家發展20-30年才有如此成果，展現極高效率。因為台灣離岸風電領先全球，在建置與財務上就容易遇到投資障礙的問題。

賴建信提到，2023年之後，全球通膨、升息，導致很多風場的建置成本提升，造成了財務資金困難。過往在選商之後，也曾遇到資金募集的問題，案場若能如預期讓融資到位，才能確定可以開發。近日經濟部也跟各開發商、供應鏈、金融業者等，討論如何促進離岸風電的發展。

賴建信指出，面對當前3-3期以及未來3-4、3-5期的風場開發，經濟部都會去思考優化程序。以3-3期為例，契約的草稿之中，若干內容就是聆聽了業者的意見，讓經濟部發現並考慮到如何去做一個有效的調適作為，來減少開發的障礙。

對此，外界也關注，經濟部未來是否成立專案小組，主案列管開發的案場，來排除投資障礙。

賴建信表示，除了公部門對公部門的管道如何加強，針對開發商以及供應鏈，經濟部也都有定期做專案追蹤跟輔導。能源韌性，在事前籌備建置與事後維運上，都是非常重要的一個事項，這部分經濟部自然也會去做。

賴建信提到，今天會議之中，行政院副院長鄭麗君有說，行政院也有一個「離岸風電專案小組」，來協助跨部會之間必須協調的事項。平常不管是經濟部或他個人，都會跟其他部會進行密切合作，來解決開發商所遭遇的問題。