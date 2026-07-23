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在野黨提廢除非核家園公投 經濟部重申「重啟核電」三原則
國民黨立法院黨團近日提案「廢除非核家園公投」，總統府氣候變遷委會23日中並未有相關討論。經濟部表示，核管法修法時，核安會也訂定了相關規則，經濟部台電公司將依法辦理，在核能安全無虞、核廢有解、全民有共識的三原則之下，進行核安檢查以及審議。
在野黨上周於立法院推動重啟核電公投，大家也在關注未來能源政策的方向。適逢本周總統府舉行第八次氣候變遷委員會，外界關注，會中是否討論核能或核能公投的相關議題？政府如何回應外界對重啟核電的討論？
經濟部次長賴建信表示，有關核電的問題，「核能設施管理辦法」先前開始進行修法的時候，核安會也訂定了相關規則，那經濟部台電公司就必須依法去辦理相關事項。
賴建信重申，基本上在「核能安全無虞、核廢有解、全民有共識」三原則之下，經濟部將依法依規來進行相關的核電工作，包括核能安全檢查等事項，核安會再進行審議，後續經濟部會依照審議的意見來辦理。
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