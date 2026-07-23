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連28月成長！半導體、高階封測、伺服器增產 6月製造業生產指數年增24%

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部23日公布6月工業生產指數139.44、製造業生產指數142.0，雙雙創歷年單月新高紀錄，年增率分別為22.95%、24.34%，皆呈連續28個月正成長走勢。記者許正宏／攝影
經濟部23日公布6月工業生產指數139.44、製造業生產指數142.0，雙雙創歷年單月新高紀錄，年增率分別為22.95%、24.34%，皆呈連續28個月正成長走勢。記者許正宏／攝影

經濟部23日公布6月工業生產指數139.44、製造業生產指數142.0，雙雙創歷年單月新高紀錄，年增率分別為22.95%、24.34%，皆呈連續28個月正成長走勢。經濟部表示，受惠於國際科技巨擘投入AI基礎建設，將為我半導體先進製程、高階封測及伺服器相關供應鏈挹注豐沛動能，支撐我今年下半年製造業生產動能。

經濟部統計處副處長陳玉芳表示，AI需求持續強勁，惟去年下半年製造業生產基期已高，因此會抑制下半年成長率。經濟部預估7月製造業生產指數約落在141.99至145.99，年增22.0%至25.5%。

她表示，6月製造業生產受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求維持強勁，推升資訊電子產業生產動能；惟部分傳統產業因市場競爭及需求回升力道不足而續呈減產，抵銷部分增幅。累計今年上年工業生產指數、製造業生產指數創歷年同期新高，年增分別為19.82%、21.24%，呈連續5個半年正成長走勢。

經濟部統計指出，6月電子零組件業生產指數152.73，創歷年單月新高，增產30.37%，已連續30個月正成長；主因是12吋晶圓代工、主機板、動態隨機存取記憶體、IC 封測、IC 設計等產品生產成長；累計1至6月較上年同期增加20.81%。

6月電腦電子產品及光學製品業生產指數397.03，創歷年同月新高，增產45.05%，連續36個月正成長；主要伺服器、交換器、半導體檢測設備及零組件、固態硬碟、光纖傳輸裝置及元件等產品生產增加。累計1至6月較上年同期成長81.85%。

在傳統產業方面，陳玉芳指出，受惠半導體業者持續擴充產能，加以部分鋼廠上年同月產線排修減產，比較基數較低，致機械設備業年增17.24%、基本金屬業年增7.43%；化學材料及肥料業、汽車及其零件業則因市場需求保守，部分廠商停車檢修或調節減產，致分別年減11.66%及1.72%。

她分析，部分傳產生產仍未轉為正成長，自今年3月傳產生產動能也有漸穩定成長態勢，雖然未到明顯復甦，同時傳產仍面臨全球產能過剩之競爭，惟受惠於AI及電子產品需求外溢，傳產表現相對穩定。

封測 半導體 製造業

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